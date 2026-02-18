Зеленский оценил результаты переговоров в Женеве

Во время вечернего обращения к нации президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переговоры по военному направлению были содержательными. Однако политические вопросы все еще «не проработаны достаточно».

«Военные пообщались по части вопросов — серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно. Рассчитываем на еще одну встречу в феврале», — заявил Зеленский.

Как сообщила «РБК-Украина» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, военная подгруппа российской и украинской делегации уже «близки к финишу». В свою очередь, политическая подгруппа зашла в тупик. Ключевое требование Москвы осталось неизменным.

Кремль продолжает требовать вывода украинских войск с территории всей Донецкой области, которую ВСУ контролирует примерно на 20%. Источник издание также заявил, что, по всей видимости, приближается момент личной встречи Зеленского и Владимира Путина.

«От решения политической подгруппы зависит то, как будет реализовываться то, что наработала военная подгруппа. Уже необходима встреча на уровне лидеров. Видимо, так оно и будет. Россияне планируют передать это предложение Путину, они же не имеют полномочий принимать такое решение сами», — заявил в разговоре с «РБК-Украина» источник.

Ранее The New York Times сообщило, что России и Украина вместе с США обсуждают возможность создания демилитаризованной зоны, которая разграничит две воюющие армии. Подобный способ называют основным на пути к перемирию.

Параллельно Россия наедине с представителями американской администрации вела переговоры об экономическом сотрудничестве. По данным The Economist, Путин пообещал президенту США Дональду Трампу нереалистичную прибыль в обмен на снятие санкций.