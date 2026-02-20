СМИ: Россия и Украина на переговорах пытаются избежать гнева Трампа вместо заключения договора

Реальная цель России и Украины на мирных переговорах, проходивших в Абу-Даби и Женеве, заключалась в том, чтобы избежать гнева президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Стороны конфликта не хотят создать впечатление, что именно они мешают заключению мирного соглашения. Из-за этого проходящие между ними раунды переговоров не приносят каких-либо реальных результатов, считают журналисты.

WSJ отмечает, что официально российские, украинские и американские представители отчитываются о достигнутом в ходе переговоров прогрессе. Глава российской делегации Владимир Мединский называет встречи деловыми, возглавляющий представителей Украины Рустем Умеров говорит о них как о содержательных, а спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявляет о значительном прогрессе, не уточняя при этом, в чем он заключается.

По мнению журналистов, публично высказываемый оптимизм призван замаскировать тупик, в который на самом деле зашли попытки Вашингтона завершить конфликт дипломатическим путем. Это связано с тем, что Белый дом хочет избежать обвинений в адрес Трампа, заключающихся в его неспособности заставить стороны прекратить войну.

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что последние три раунда переговоров Украина пытается убедить США, что Киев не является преградой, стоящей на пути к урегулированию. Это связано с недавними заявлениями Трампа о том, что именно Украина не хочет соглашаться на заключение соглашения.

И Москва, и Киев опасаются последствий гнева Трампа, поскольку его действия способны нанести ущерб обеим странам. Украина уже лишилась поставок значительной части помощи, однако все еще полагается на данные американской разведки, а также получает от стран Европы поставляемое из США оружие.

Россия же сталкивается со экономическими сложностями, а потенциальное усиление ограничений со стороны США может еще сильнее сократить доходы российского бюджета от продажи нефти. WSJ отмечает, что Москве, вероятно, нужна помощь Вашингтона для того, чтобы оказать давление на Киев.

Со ссылкой на разведывательные службы стран Европы WSJ отмечает, что Владимир Путин не пытается вести договоры добросовестно — вместо он хочет добиться от Украины того, что российская армия не может достичь на поле боя. Обвиняет Москву в затягивании переговоров и президент Украины Владимир Зеленский.

Сделка кажется европейским чиновникам далекой, но Трамп пока не оказывает давления ни на одну из сторон, чтобы ускорить ее заключение, отмечается в материале. Однако он может скоро потерять интерес к урегулированию российско-украинского конфликта, занявшись другими вопросами мировой политики, считает WSJ.