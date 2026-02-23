EN
Военный эксперт рассказал о главном успехе Путина в войне с Украиной

2 минуты чтения 15:41

Главный успех Владимира Путина в войне с Украиной был достигнут не на фронте, а в битве за общественное мнение, рассказал в материале Foreign Policy руководитель группы по России в Институте изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

По его мнению, Путин приложил все усилия, чтобы убедить весь мир в неизбежности поражения Украины, «хотя это не так». Президент США Дональд Трамп после встречи с российским политиком на Аляске поверил, что Москва все равно победит.

Тогда глава Белого дома перешел от требований немедленного прекращения огня к давлению на Киев, чтобы тот согласился передать свои еще не оккупированные территории России. «Они гораздо больше. Они гораздо сильнее», — заявил Трамп, фактически признавая за Кремлем «преимущество» в войне.

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

Нарратив Путина о неизбежной победе России основан на ложных утверждениях, среди которых Баррос отметил следующие: украинская линия фронта находится на грани коллапса; Москва захватит территории, на которые она претендует; Кремль располагает людскими и материальными ресурсами, чтобы вести войну бесконечно; Киев не может победить российскую армию.

«Это больше, чем пропаганда. Это система когнитивной войны, призванная сформировать представления западных лидеров и подтолкнуть их к принятию решений, выгодных России и невыгодных Украине. Москва стремится убедить свою аудиторию, что единственным разумным исходом является окончательное урегулирование на условиях России», — полагает эксперт.

Москва стремится убедить весь мир в том, что российская армия — это «неудержимый каток, обреченный на победу». Из этого, по логике Кремля, следует, что сдаться Москве — значит поступить гуманно и спасти жизни солдат, которые в противном случае неминуемо погибнут, отметил Баррос.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество8 минут чтения

Риторика Путина и его сторонников нацелена на то, чтобы замаскировать реальное положение дел на фронте, считает эксперт. Так, по его словам, в 2025 году Россия захватила всего 0,8% территории Украины, что намного ниже типичных показателей современной механизированной войны. Если этот темп сохранится, то Кремлю потребуется примерно сто лет на захват всей Украины.

Утверждение, что Россия может продолжать войну вечно, также ошибочно, так как военная мощь Москвы ограничена, сказал Баррос. Боевые действия наносят экономике высокие и все более нарастающие издержки, из-за которых, в частности, российские власти в январе были вынуждены поднять НДС.

Положение Украины на поле тяжелое, но не критическое, как это хочет преподнести Кремль, подчеркнул эксперт. По его словам, крах украинской обороны маловероятен. Так как линия фронта представляет собой обширную зону поражения дронов, обе стороны заперты в позиционной войне с ограниченными возможностями для быстрого маневра.

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

Решающим фактором в войне остается международная поддержка Украины, сказал Баррос. По его словам, Путин правильно оценивает, что если он сможет пережить Запад или убедить его отказаться от Украины, Россия победит. Ложный нарратив о неизбежной победе Москвы не должен влиять на политику Запада, подчеркнул эксперт.

