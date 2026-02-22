EN
Общество

СМИ: россиянин облил бензином и угрожал поджечь жену и ребенка

2 минуты чтения 09:21 | Обновлено: 09:26
В Ленинградской области мужчина во время ссоры облил бензином и угрожал поджечь жену и ее 13-летнего сына.Как пишет местное издание «Фонтанка», ссылаясь на источник в МВД по Петербургу и Ленинградской области, мальчик сам вызвал полицию. 

Как сообщается, инцидент произошел в селе Романовка 21 февраля. Подросток позвонил в полицию в четвертом часу ночи. Приехавшие на место полицейские выяснили, что 39-летний мужчина приревновал жену и устроил скандал. Он облил женщину и мальчика бензином, пригрозил поджечь, но не сделал этого и ушел, не причинив физических травм.

«Полицейскими было установлено его местоположение, после чего мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства», — добавили в ведомстве. 

Силовикам мужчина заявил, что не собирался поджигать жену и ребенка, а только хотел напугать, пишет телеграм-канал «78 | Новости» без ссылки на источник. Уголовное дело пока не возбуждено, полиция проводит проверку.

Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

В ноябре 2024 года СМИ сообщили о мужчине, который выгнал жену на балкон, запер ее, а затем поджег квартиру. По версии следствия, мужчине не понравилось, как жена отчитывала их общего 12-летнего сына. Совершив поджог, он эвакуировался из квартиры и вывел ребенка, а женщина погибла.

В июле 2024 года полицейские задержали мужчину, который пытался совершить самосожжение на Красной площади в Москве. Как сообщали СМИ со ссылкой на очевидцев, мужчина подошел к мавзолею Ленина и облил себя горючей жидкостью и поджег, после чего его повалили на землю силовики. Огонь удалось вовремя потушить и задержанный не пострадал.

Фото:Baza / Telegram

