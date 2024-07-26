На Красной площади мужчина пытался устроить акт самосожжения 

Мужчина пытался устроить акт самосожжения рядом с мавзолеем на Красной площади. Об этом сообщают телеграм-каналы Mash и Baza. Официально об инциденте не сообщалось.

Mash со ссылкой на очевидцев пишет, что мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. По информации канала, полицейские повалили его на землю и потушили. В результате, как сообщается, мужчина почти не пострадал.

В свою очередь, телеграм-канал Baza утверждает, что пытавшегося совершить акт самосожжения мужчину зовут Владимир. Он якобы пошел на такой шаг из-за срыва гособоронзаказа. Baza пишет, что Владимир работает директором Центрального научно-исследовательского института «Волна», которое выпускает аппаратуру связи, измерительную технику и испытательное оборудование.

Baza сообщает, ранее Владимир написал заявление в Следственный комитет, в котором заявил, что «предприятие умышленно банкротят и не дают ему выполнить гособоронзаказ».

«По версии Владимира, “уничтожением” ЦНИИ „Волна“ занимался майор Министерства обороны и бывший сотрудник предприятия, а ныне — военный пенсионер. По словам директора, в конце сентября 23-го года, когда ЦНИИ „Волна“ отгрузило заказ для Минобороны, цена на их изделие каким-то образом упала в два раза: было 10 087 рублей без НДС, а стало 4 599 рублей», — отмечается в посте.

На сайте ЦНИИ говорится, что президентом компании АО ЦНИИ «Волна» является Владимир Арсеньев. Там также отмечается, что предприятие имеет бессрочные лицензии на разработку, производство и ремонт вооружения и военной техники, а также лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

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