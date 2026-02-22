EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

США анонсировали возможную встречу Путина и Зеленского в ближайшее время

2 минуты чтения 12:04

Встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна уже в ближайшие недели. Об этом в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. По его словам, он вместе с зятем президента Джаредом Кушнером предложили российской и украинской сторонам соответствующие предложения.

«Мы с Джаредом надеемся, что предложили обеим сторонам некоторые варианты, которые объединят их в ближайшие три недели и, возможно, даже приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. В какой-то момент это может оказаться трехсторонней встречей с президентом [США]. Посмотрим. <…> Так что, надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости», — сказал Уиткофф.

17–18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Возглавлявший переговорщиков из России помощник Путина Владимир Мединский назвал обсуждения тяжелыми, но деловыми. Он также заявил, что переговоры продолжатся в будущем. В то же время в Киеве заявили, что прошедшие переговоры не дали «заметного прогресса» в политических вопросах.

Как рассказывал Зеленский в сентябре 2025 года, он предлагал Москве провести личную встречу с Путиным на территории Казахстана. Кроме того, он также предлагал Путину встретиться в нейтральной части Европы, например в Швейцарии или Австрии, или в Турции. Среди возможных мест проведения саммита назывался Будапешт, но в Киеве его назвали «спорным» из-за позиции Венгрии по поддержке Украины.

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

28 января помощник Путина Юрий Ушаков пригласил Зеленского для прямых переговоров о мире в Москву.  «Я хотел бы сказать несколько слов по поводу его заявления о том, что Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России. Вопрос для нас не новый, он обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. В ходе этих бесед господин Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность», — сказал он в интервью пропагандисту Павлу Зарубину, добавив, что Москва приглашает Зеленского и гарантирует ему безопасность.

Спустя два дня Зеленский ответил на это приглашение. «Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Тогда же он отметил, что Киев ищет встречи, которая может стать результативной и позволит конструктивно договориться об окончании войны. В то же время, по его словам, поведение Москвы говорит о том, что в Кремле такой встречи не хотят.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине