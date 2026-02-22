США анонсировали возможную встречу Путина и Зеленского в ближайшее время

Встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна уже в ближайшие недели. Об этом в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. По его словам, он вместе с зятем президента Джаредом Кушнером предложили российской и украинской сторонам соответствующие предложения.

«Мы с Джаредом надеемся, что предложили обеим сторонам некоторые варианты, которые объединят их в ближайшие три недели и, возможно, даже приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. В какой-то момент это может оказаться трехсторонней встречей с президентом [США]. Посмотрим. <…> Так что, надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости», — сказал Уиткофф.

17–18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Возглавлявший переговорщиков из России помощник Путина Владимир Мединский назвал обсуждения тяжелыми, но деловыми. Он также заявил, что переговоры продолжатся в будущем. В то же время в Киеве заявили, что прошедшие переговоры не дали «заметного прогресса» в политических вопросах.

Как рассказывал Зеленский в сентябре 2025 года, он предлагал Москве провести личную встречу с Путиным на территории Казахстана. Кроме того, он также предлагал Путину встретиться в нейтральной части Европы, например в Швейцарии или Австрии, или в Турции. Среди возможных мест проведения саммита назывался Будапешт, но в Киеве его назвали «спорным» из-за позиции Венгрии по поддержке Украины.

28 января помощник Путина Юрий Ушаков пригласил Зеленского для прямых переговоров о мире в Москву. «Я хотел бы сказать несколько слов по поводу его заявления о том, что Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России. Вопрос для нас не новый, он обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. В ходе этих бесед господин Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность», — сказал он в интервью пропагандисту Павлу Зарубину, добавив, что Москва приглашает Зеленского и гарантирует ему безопасность.

Спустя два дня Зеленский ответил на это приглашение. «Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Тогда же он отметил, что Киев ищет встречи, которая может стать результативной и позволит конструктивно договориться об окончании войны. В то же время, по его словам, поведение Москвы говорит о том, что в Кремле такой встречи не хотят.