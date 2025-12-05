Названный российской пропагандой «героем» военный рассказал о самостреле и побеге из страны

В 2022 году вскоре после начала российского вторжения в Украину федеральные телеканалы в России рассказали об офицере Евгении Коробове. Они утверждали, что, когда его подразделение попало в засаду, военный в одиночку уничтожил несколько единиц техники и 15 вражеских бойцов, обратив остальных в бегство. Теперь, находясь на территории Казахстана, Коробов в интервью журналистке Маше Борзуновой рассказал, что на самом деле произошло.

По его словам, рассказанная российской пропагандой история, про оказанное им «яростное сопротивление» врагу, заставившее бежать превосходящие силы противника, — вымысел. По его словам, историю «солидно приукрасил» полковник, колонну с которым Коробов действительно помог вывести из под обстрела. Позже благодаря фантазии вышестоящего офицера Коробова наградили, в том числе медалями Жукова и «За отвагу».

Однако, позже судьба Коробова на фронте сложилась не так удачно. В мае 2022 года командование отправило его на самоубийственное задание. Военному приказали найти застрявший на дереве прямо возле украинских позиций российский дрон, спилить дерево и вернуться с беспилотником обратно.

По словам Коробова, он оценил свои шансы на выживание и решил, что его жизнь дороже, «чем кусок пластика». После этого он отправился в сторону вражеских позиций, а оставшись один, выстрелил себе в ногу и запросил эвакуацию.

Позже Коробова позвали в популярное российское телевизионное ток-шоу, в котором он рассказывал о «подвиге» со спасением из засады своего подразделения и полученном «в бою» ранении. Военный утверждает, что снялся в программе по приказу командования.

Когда реабилитация после ранения подходила к концу Коробов узнал, что его планируют отправить обратно на фронт, и решил, что не допустит этого. В итоге он купил в даркнете поддельные документы, по которым смог выехать в Казахстан. После этого в России против него возбудили уголовное дело о дезертирстве.