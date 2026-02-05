Казахстан отказал в убежище рассказавшему о «самостреле» российскому дезертиру

Суд в Казахстане отказал в предоставлении политического убежища бывшему российскому военнослужащему и участнику вторжения в Украину Евгению Коробову, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на заявление юриста Казахстанского бюро по правам человека Артура Алхастова.

Издание напоминает, что в суде Коробов оспаривал соответствующий отказ, полученный ранее от управления занятости и социальной защиты Астаны. Его сотрудники сочли, что в России Коробову не грозит преследование из-за его политических убеждений и дезертирства. Суд с выводами ведомства согласился и признал решение законным.

Евгений Коробов — профессиональный российский военный, воевавший в Украине с первых дней вторжения. На фронте он был награжден,,а российская пропаганда сняла про него несколько передач, рассказав о якобы совершенном подвиге и спасении своего подразделения.

Позже, находясь в Казахстане, Коробов дал интервью независимым журналистам. В нем он рассказал, что «подвиг» был выдумкой командиров и пропагандистов, а сам он был вынужден намеренно ранить себя, чтобы уклониться от выполнения самоубийственного задания командования.

По его словам, оказавшись в госпитале, он дезертировал, а затем нелегально выехал в Казахстан, где попросил политического убежища. В России в отношении Коробова силовики возбудили уголовное дело по статье о дезертирстве (ст. 338 УК), максимальное предусмотренное наказание по которой — 15 лет лишения свободы.