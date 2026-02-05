EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Казахстан отказал в убежище рассказавшему о «самостреле» российскому дезертиру

2 минуты чтения 19:19 | Обновлено: 19:20

Суд в Казахстане отказал в предоставлении политического убежища бывшему российскому военнослужащему и участнику вторжения в Украину Евгению Коробову, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на заявление юриста Казахстанского бюро по правам человека Артура Алхастова.

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

Издание напоминает, что в суде Коробов оспаривал соответствующий отказ, полученный ранее от управления занятости и социальной защиты Астаны. Его сотрудники сочли, что в России Коробову не грозит преследование из-за его политических убеждений и дезертирства. Суд с выводами ведомства согласился и признал решение законным.

Евгений Коробов — профессиональный российский военный, воевавший в Украине с первых дней вторжения. На фронте он был награжден,,а российская пропаганда сняла про него несколько передач, рассказав о якобы совершенном подвиге и спасении своего подразделения.

Позже, находясь в Казахстане, Коробов дал интервью независимым журналистам. В нем он рассказал, что «подвиг» был выдумкой командиров и пропагандистов, а сам он был вынужден намеренно ранить себя, чтобы уклониться от выполнения самоубийственного задания командования.

По его словам, оказавшись в госпитале, он дезертировал, а затем нелегально выехал в Казахстан, где попросил политического убежища. В России в отношении Коробова силовики возбудили уголовное дело по статье о дезертирстве (ст. 338 УК), максимальное предусмотренное наказание по которой — 15 лет лишения свободы. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»