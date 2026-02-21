EN
СМИ узнали о разработке США плана убийства лидера Ирана

2 минуты чтения 12:54

Белый дом рассматривает физическое устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в качестве одного из вариантов решения «иранского вопроса». Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника пишет издание Axios.

В то же время, по данным источников издания, администрация президента США Дональда Трампа готова рассмотреть предложение, позволяющее Ирану обогащать «символическое» количество урана, если это не даст властям страны возможности создать собственную ядерную бомбу.

Axios отмечает, что готовность американской администрации рассмотреть такое предложение важна, потому что фактически является единственной возможностью заключить сделку по ограничению ядерного потенциала Ирана и избежать прямого военного столкновения.

«Президент Трамп будет готов принять сделку, которая будет содержательной и которую он сможет политически продвигать внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить нападение, они должны сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться. Иранцы постоянно упускают возможность. Если они будут играть в игры, терпения у них не будет», — заявил собеседник издания.

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

В то же время, как пишет Axios, американские военные предоставили своему президенту сценарии нанесения удара по Ирану, в том числе предполагающие ликвидацию Хаменеи. «У них есть варианты на любой случай. Один из сценариев [предполагает убийство] аятоллы, его сына и мулл», — сказал высокопоставленный советник Трампа.

По его словам, окончательного решения глава Белого дома еще не принял. «Президент еще не принял решения об ударе. Я знаю это, потому что мы еще не ударили. Возможно, он никогда этого не сделает. Возможно, завтра он проснется и скажет: „Всё, хватит“», — сказал собеседник Axios. «Никто не знает, что выберет президент. Я думаю, он сам не знает», — добавил он.

В середине февраля агентство Reuters, ссылаясь на источники, писало, что американские военные готовятся к проведению масштабной операции против Ирана, которая может продлиться несколько недель. 

Собеседники издания отметили, что Трамп пока не отдал приказа о ее начале, но предупредили, что она может привести к масштабной эскалации, которая значительно превзойдет ту, что была между странами летом 2025 года, когда американская авиация нанесла серию ударов по ядерным объектам Ирана.

