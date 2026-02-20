Женщине удалили кисту размером с мяч для фитнеса

Московские врачи удалили пациентке гигантскую кисту размером с мяч для фитнеса. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

По информации ведомства, женщина самостоятельно обратилась в Центр женского здоровья больницы с жалобами на увеличение веса и боли в животе. Врачи осмотрели пациентку и обнаружили кисту, однако из-за высокого индекса массы тела не смогли понять «четкую картину происхождения кисты».

«Консилиумом было принято решение о проведении операции. Оказалось, что это киста печени колоссальных размеров — 60×40 см, объемом до 40 литров — сдавливавшая все внутренние органы», — говорится в заявлении ведомства.

Операция под руководством заведующего первым отделением хирургии Андрея Шулаева прошла успешно и без осложнений. Сообщается, что после удаления кисты масса тела пациентки снизилась со 181 до 150 килограммов.

«Чтобы вы понимали, внутренние органы не могли нормально функционировать, потому что всю брюшную полость занимало кистозное образование, оттесняющее все органы. Источником кисты стала правая доля печени. Наши врачи аккуратно ее удалили», — рассказал Шулаев.

Пациентку уже выписали из больницы. Сейчас она восстанавливается амбулаторно под наблюдением врачей.

Ранее акушеры-гинекологи Чувашской республике спасли жизнь женщины с 10-килограммовой опухолью, сопоставимую по размеру с плодом на позднем сроке беременности. По данным Министерства здравоохранения республики, пациентка поступила в Городскую клиническую больницу №1 города Чебоксары в критическом состоянии.

Отмечалось, что до госпитализации женщина наблюдалась у акушера-гинеколога из-за растущей миомы, однако долгое время отказывалась от операции. Опухоль все это время росла и сдавливала соседние органы. Это впоследствие привело к проблемам с мочеиспусканием, анемии и повышенной температуре, сообщили в ведомстве.

Операция по удалению новообразования длилась два часа.