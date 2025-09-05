EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российские врачи удалили женщине 10-килограммовую опухоль

2 минуты чтения 09:47

Акушеры-гинекологи в Чувашии спасли жизнь пациентки с 10-килограммовой опухолью, сопоставимую по размеру с плодом на позднем сроке беременности. Операция по удалению новообразования длилась два часа, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, пациентка поступила в Городскую клиническую больницу №1 города Чебоксары в критическом состоянии. До этого женщина наблюдалась у акушера-гинеколога из-за растущей миомы и долгое время не соглашалась на операцию. Растущая опухоль начала сдавливать женщине другие органы, что в итоге привело к проблемам с мочеиспусканием, анемии и жару.

«Кубанский душитель»
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
Криминал23 минуты чтения

Минздрав отмечает, что женщина успела вовремя приехать в больницу — без оперативного вмешательства у нее мог начаться сепсис и почечная недостаточность.

«Акушеры-гинекологи Городской клинической больницы №1 провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли весом около 10 кг. <…> Размер удаленной миомы матки был сопоставим с размерами плода на позднем сроке беременности», — сообщили в ведомстве.

Двухчасовую операцию, как отмечается, провели заведующая гинекологическим отделением Ирина Едифанова, акушеры-гинекологи Ирина Гурьева и Ольга Емельянова. Врачи порекомендовали женщинам регулярно проходить необходимые медосмотры, прислушиваться к специалистам и не откладывать заботу о своем здоровье.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

4 сентября Минздрав Чувашии также рассказал об успешной операции по одномоментному удалению двух злокачественных опухолей у 76-летнего пациента. Сообщается, что пенсионер поступил в больницу с жалобами на слабость, потерю веса и кровь в стуле. Врачи обследовали пациента и выявили у него два онкологических заболевания: рак прямой кишки и рак почки. Такой случай в медицине называют синхронным раком.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем