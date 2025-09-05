Российские врачи удалили женщине 10-килограммовую опухоль

Акушеры-гинекологи в Чувашии спасли жизнь пациентки с 10-килограммовой опухолью, сопоставимую по размеру с плодом на позднем сроке беременности. Операция по удалению новообразования длилась два часа, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, пациентка поступила в Городскую клиническую больницу №1 города Чебоксары в критическом состоянии. До этого женщина наблюдалась у акушера-гинеколога из-за растущей миомы и долгое время не соглашалась на операцию. Растущая опухоль начала сдавливать женщине другие органы, что в итоге привело к проблемам с мочеиспусканием, анемии и жару.

Минздрав отмечает, что женщина успела вовремя приехать в больницу — без оперативного вмешательства у нее мог начаться сепсис и почечная недостаточность.

«Акушеры-гинекологи Городской клинической больницы №1 провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли весом около 10 кг. <…> Размер удаленной миомы матки был сопоставим с размерами плода на позднем сроке беременности», — сообщили в ведомстве.

Двухчасовую операцию, как отмечается, провели заведующая гинекологическим отделением Ирина Едифанова, акушеры-гинекологи Ирина Гурьева и Ольга Емельянова. Врачи порекомендовали женщинам регулярно проходить необходимые медосмотры, прислушиваться к специалистам и не откладывать заботу о своем здоровье.

4 сентября Минздрав Чувашии также рассказал об успешной операции по одномоментному удалению двух злокачественных опухолей у 76-летнего пациента. Сообщается, что пенсионер поступил в больницу с жалобами на слабость, потерю веса и кровь в стуле. Врачи обследовали пациента и выявили у него два онкологических заболевания: рак прямой кишки и рак почки. Такой случай в медицине называют синхронным раком.



