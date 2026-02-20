Зеленский рассказал о поставленном Россией ультиматуме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвигает Киеву ультимативные требования вместо предложения компромисса.

«Что Россия предлагает нам в качестве компромисса? На что они готовы? Они сказали: “Мы готовы не оккупировать ваши другие области”. Но это терроризм. Даже сами эти слова — это терроризм. “Я готов не убивать вас — отдайте нам все”. Что это означает? Это не компромисс. Это ультиматум», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, Украина готова к реальным компромиссам, но не к решениям «ценой независимости и суверенитета». Он подчеркнул, что Киев готов обсуждать условия с США, однако «не получать снова и снова ультиматумы от России».

Зеленский отметил, что Москва контролирует почти 20% территории Украины. Исходя из этого факта, он считает уже саму готовность Киева к переговорам на основе принципа «мы стоим там, где стоим» большим компромиссом. По его словам, речь идет о признании текущей линии фронта отправной точкой для обсуждения мира.

Президент Украины добавил, что многие страны, которые с начала войны пытались выступать посредниками в переговорах о мирном урегулировании, в том числе государства Ближнего Востока и Азии, признают Россию агрессором. По его словам, именно поэтому Киев готов обсуждать только возможные компромиссы, но не принимать ультимативные требования.

Он добавил, что Украина готова к договоренностям, которые уважают ее суверенитет, территориальную целостность и безопасность граждан, однако не намерена соглашаться на требования, которые ставят под угрозу независимость страны.

На текущей неделе, 17 и 18 февраля, состоялся третий раунд переговоров России, Украины и США. На этот раз делегации от трех стран встречались не в Абу-Даби, а в Женеве. И если переговоры по военному направлению Зеленский назвал содержательными, то политические вопросы, по его оценке, все еще «не проработаны достаточно».

По данным «РБК-Украина», военная подгруппа сторон находится «близко к финишу», однако политический трек переговоров фактически заблокирован, поскольку основное требование России по поводу территорий остается неизменным.