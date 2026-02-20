EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский рассказал о поставленном Россией ультиматуме

2 минуты чтения 12:54 | Обновлено: 13:12

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвигает Киеву ультимативные требования вместо предложения компромисса.

«Что Россия предлагает нам в качестве компромисса? На что они готовы? Они сказали: “Мы готовы не оккупировать ваши другие области”. Но это терроризм. Даже сами эти слова — это терроризм. “Я готов не убивать вас — отдайте нам все”. Что это означает? Это не компромисс. Это ультиматум», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, Украина готова к реальным компромиссам, но не к решениям «ценой независимости и суверенитета». Он подчеркнул, что Киев готов обсуждать условия с США, однако «не получать снова и снова ультиматумы от России».

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

Зеленский отметил, что Москва контролирует почти 20% территории Украины. Исходя из этого факта, он считает уже саму готовность Киева к переговорам на основе принципа «мы стоим там, где стоим» большим компромиссом. По его словам, речь идет о признании текущей линии фронта отправной точкой для обсуждения мира.

Президент Украины добавил, что многие страны, которые с начала войны пытались выступать посредниками в переговорах о мирном урегулировании, в том числе государства Ближнего Востока и Азии, признают Россию агрессором. По его словам, именно поэтому Киев готов обсуждать только возможные компромиссы, но не принимать ультимативные требования.

Он добавил, что Украина готова к договоренностям, которые уважают ее суверенитет, территориальную целостность и безопасность граждан, однако не намерена соглашаться на требования, которые ставят под угрозу независимость страны.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

На текущей неделе, 17 и 18 февраля, состоялся третий раунд переговоров России, Украины и США. На этот раз делегации от трех стран встречались не в Абу-Даби, а в Женеве. И если переговоры по военному направлению Зеленский назвал содержательными, то политические вопросы, по его оценке, все еще «не проработаны достаточно».

По данным «РБК-Украина», военная подгруппа сторон находится «близко к финишу», однако политический трек переговоров фактически заблокирован, поскольку основное требование России по поводу территорий остается неизменным.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине