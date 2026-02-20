EN
Общество

СМИ узнали о новом способе поставок дронов в Россию

17:05

Таиланд стал одним из ключевых маршрутов поставок китайских беспилотников в Россию на третий год после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Как узнали журналисты из официальных таможенных данных, за первые 11 месяцев 2025 года Россия импортировала из Таиланда дронов на 125 миллионов долларов — это 88% всего тайского экспорта беспилотников и в восемь раз больше, чем годом ранее.

В тот же период Китай поставил в Таиланд БПЛА на 186 миллионов долларов, что составляет почти весь объем тайского импорта дронов. В 2022 году Таиланд экспортировал беспилотники на сумму меньше миллиона долларов, а поставок в Россию вовсе не было.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

Одним из крупнейших импортеров китайских дронов в Таиланде является компания Skyhub Technologies Ltd.. По данным платформы Big Trade Data, в 2025 году она ввезла беспилотников на 25 миллионов долларов, в том числе 976 устройств с модельным кодом, соответствующим Autel EVO Max 4T стоимостью около десяти тысяч долларов за штуку.

Поставщиком выступала китайская Autel Robotics. В компании заявили, что не комментируют клиентов из-за конфиденциальности, подчеркнув наличие системы санкционного комплаенса и то, что их продукция предназначена для гражданского использования и оснащена геозоной запрета полетов.

Еще более значимую роль, по данным Bloomberg, играет расположенная в пригороде Бангкока компания China Thai Corp. За первые 11 месяцев 2025 года она импортировала из Китая дронов на 144 миллиона долларов. В октябре 2025-го Великобритания ввела против нее санкции за поставки технологий российским военным, после чего компания решила сменить название на Lanto Global Logistics.

Китай обеспечивает Россию около 80% товаров двойного назначения, которые используются в войне в Украине, говорится в материале. Западные страны периодически вводят санкции против фирм, которые участвуют в поставках. В 2025 году КНР сократила поставки дронов в Украину и европейским странам, но продолжила отправлять их в Россию.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

Ранее Hunterbrook Media сообщило, что американская технологическая компания Ubiquiti фактически стала ключевым поставщиком коммуникационного оборудования для российской армии. По данным журналистов, доля радиомостов Ubiquiti, используемых на фронте, может достигать 80%.

