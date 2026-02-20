СМИ узнали о новом способе поставок дронов в Россию

Таиланд стал одним из ключевых маршрутов поставок китайских беспилотников в Россию на третий год после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg.
Как узнали журналисты из официальных таможенных данных, за первые 11 месяцев 2025 года Россия импортировала из Таиланда дронов на 125 миллионов долларов — это 88% всего тайского экспорта беспилотников и в восемь раз больше, чем годом ранее.
В тот же период Китай поставил в Таиланд БПЛА на 186 миллионов долларов, что составляет почти весь объем тайского импорта дронов. В 2022 году Таиланд экспортировал беспилотники на сумму меньше миллиона долларов, а поставок в Россию вовсе не было.
Одним из крупнейших импортеров китайских дронов в Таиланде является компания Skyhub Technologies Ltd.. По данным платформы Big Trade Data, в 2025 году она ввезла беспилотников на 25 миллионов долларов, в том числе 976 устройств с модельным кодом, соответствующим Autel EVO Max 4T стоимостью около десяти тысяч долларов за штуку.
Поставщиком выступала китайская Autel Robotics. В компании заявили, что не комментируют клиентов из-за конфиденциальности, подчеркнув наличие системы санкционного комплаенса и то, что их продукция предназначена для гражданского использования и оснащена геозоной запрета полетов.
Еще более значимую роль, по данным Bloomberg, играет расположенная в пригороде Бангкока компания China Thai Corp. За первые 11 месяцев 2025 года она импортировала из Китая дронов на 144 миллиона долларов. В октябре 2025-го Великобритания ввела против нее санкции за поставки технологий российским военным, после чего компания решила сменить название на Lanto Global Logistics.
Китай обеспечивает Россию около 80% товаров двойного назначения, которые используются в войне в Украине, говорится в материале. Западные страны периодически вводят санкции против фирм, которые участвуют в поставках. В 2025 году КНР сократила поставки дронов в Украину и европейским странам, но продолжила отправлять их в Россию.
Ранее Hunterbrook Media сообщило, что американская технологическая компания Ubiquiti фактически стала ключевым поставщиком коммуникационного оборудования для российской армии. По данным журналистов, доля радиомостов Ubiquiti, используемых на фронте, может достигать 80%.