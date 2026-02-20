СМИ: Иран предложил США сделку

Тегеран предложил Вашингтону расширить экономическое сотрудничество в контексте возможной сделки по ядерной программе, сообщает CBS со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным телеканала, Иран готов закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставить доступ к своим нефтяным и газовым месторождениям. Эти инициативы обсуждаются в рамках непрямых переговоров между сторонами.

Как сообщили CBS два неназванных чиновника, дипломаты рекомендовали спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу отделить переговоры по ядерной программе от других спорных тем. Речь, в частности, идет о поддержке Тегераном вооруженных группировок и его ракетной программы. Источники утверждают, что Уиткофф готов рассмотреть такое предложение.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег Мир 15 минут чтения

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что соглашение с Ираном не должно ограничиваться только ядерной программой. По его словам, договоренности должны затрагивать также баллистические ракеты и поддерживаемые Тегераном вооруженные группировки. Госсекретарь США Марко Рубио придерживается схожей позиции и намерен обсудить иранский вопрос во время предстоящего визита в Израиль.

Президент США Дональд Трамп ранее публично обозначил единственную «красную линию» для переговоров — это отсутствие у Ирана ядерного оружия. При этом другие требования Вашингтона, не связанные напрямую с ядерной программой, остаются менее определенными, пишет CBS.

Трамп пообещал принять решение по дальнейшим действиям в отношении Ирана в течение ближайших 10–15 дней. Он также подчеркивал, что предпочитает дипломатический путь военному сценарию. Однако, по данным американских СМИ, в Белом доме рассматривались различные варианты, от ограниченного удара с целью усилить переговорные позиции до более масштабных атак по военным и ядерным объектам.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания? Мир 12 минут чтения

Переговоры проходят на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. В феврале стороны провели два раунда консультаций — в Маскате и Женеве. Одновременно США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, а союзники Вашингтона в регионе, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию, выступают против использования их территории для возможной военной операции и поддерживают дипломатическое урегулирование.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что во время последней переговорной сессии Иран дал понять, что готов приостановить обогащение урана на срок до трех лет и передать имеющиеся запасы третьей стране. Но в случае заключения сделки Тегеран рассчитывает дать старт деловым отношениям с США.