СМИ: Иран предложил США сделку

Тегеран предложил Вашингтону расширить экономическое сотрудничество в контексте возможной сделки по ядерной программе, сообщает CBS со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По данным телеканала, Иран готов закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставить доступ к своим нефтяным и газовым месторождениям. Эти инициативы обсуждаются в рамках непрямых переговоров между сторонами.
Как сообщили CBS два неназванных чиновника, дипломаты рекомендовали спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу отделить переговоры по ядерной программе от других спорных тем. Речь, в частности, идет о поддержке Тегераном вооруженных группировок и его ракетной программы. Источники утверждают, что Уиткофф готов рассмотреть такое предложение.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что соглашение с Ираном не должно ограничиваться только ядерной программой. По его словам, договоренности должны затрагивать также баллистические ракеты и поддерживаемые Тегераном вооруженные группировки. Госсекретарь США Марко Рубио придерживается схожей позиции и намерен обсудить иранский вопрос во время предстоящего визита в Израиль.
Президент США Дональд Трамп ранее публично обозначил единственную «красную линию» для переговоров — это отсутствие у Ирана ядерного оружия. При этом другие требования Вашингтона, не связанные напрямую с ядерной программой, остаются менее определенными, пишет CBS.
Трамп пообещал принять решение по дальнейшим действиям в отношении Ирана в течение ближайших 10–15 дней. Он также подчеркивал, что предпочитает дипломатический путь военному сценарию. Однако, по данным американских СМИ, в Белом доме рассматривались различные варианты, от ограниченного удара с целью усилить переговорные позиции до более масштабных атак по военным и ядерным объектам.
Переговоры проходят на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. В феврале стороны провели два раунда консультаций — в Маскате и Женеве. Одновременно США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, а союзники Вашингтона в регионе, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию, выступают против использования их территории для возможной военной операции и поддерживают дипломатическое урегулирование.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что во время последней переговорной сессии Иран дал понять, что готов приостановить обогащение урана на срок до трех лет и передать имеющиеся запасы третьей стране. Но в случае заключения сделки Тегеран рассчитывает дать старт деловым отношениям с США.