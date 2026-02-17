СМИ: Иран заявил о готовности отказаться от обогащения урана

Делегация Ирана во время переговоров с США дала понять, что страна готова приостановить обогащение урана на срок до трех лет и передать имеющиеся запасы третьей стране, сообщили источники The Wall Street Journal.

В случае заключения сделки с США исламская республика хотела бы начать деловые отношения с американской стороной, сказал замглавы МИД Ирана Хамид Ганбари по итогам прошедших в Женеве переговоров.

Помимо этого, как говорится в материале WSJ, Тегеран хочет получить быстрый доступ к примерно шести миллиардам долларов, которые страна получила от продажи нефти. Сейчас эти средства находятся в Катаре под ограничениями со стороны США.

В то же время Иран провел военные учения в стратегически важном Ормузском проливе, что можно рассматривать как «завуалированную угрозу», отметили журналисты.

Повлияют ли эти предложения и угроза на президента США Дональда Трампа, неизвестно, говорится в материале. Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что хочет достичь соглашения, гарантирующего, что Иран не получит ядерное оружие. Помимо этого, США начали собирать значительные силы вблизи исламской республики.

Иран заявляет, что обогащает уран в мирных целях. При этом он остается единственной страной, не имеющей ядерных боеголовок, обогатившей руду до 60%. Для создания оружия используется уран, обогащенный на 90%.

При этом основная часть запасов топлива, как отметило WSJ, скорее всего, находится под обломками ядерных объектов, которые США и Израиль атаковали в июне 2025 года. Считается, что тогда же Иран прекратил обогащение урана.