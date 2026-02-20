EN
СМИ: чистки в китайской армии начались из-за мятежа Пригожина

2 минуты чтения 16:11

Председатель КНР Си Цзиньпин начал новую волну чисток в китайской армии после того, как создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа в России, рассказали источники The Wall Street Journal.

Собеседники издания, близкие к Коммунистической партии Китая, сообщили, что опыт Москвы стал «предостерегающим примером» для руководства КНР. Неспособность Кремля одержать победу сначала в Украине, а потом и над Пригожиным показала, что масштабная модернизация вооруженных сил не обязательно приводит к созданию грозной боевой силы.

Во время мятежа Пригожина Си Цзиньпин стал свидетелем того, как Владимир Путин «столкнулся с прямым вызовом своей власти — неудачным переворотом, организованным его некогда доверенным помощником», отметили источники WSJ. В тот момент председатель КНР, обеспокоенный коррупцией в стране, пришел к выводу, что для обеспечения обороны необходима не только техника, но и абсолютная политическая лояльность лидеру, говорится в материале.

Как ранее писало издание The New York Times, в 2023 году началась одна из наиболее масштабных чисток с начала правления Си. Под нее попало командование Народно-освободительной армии Китая. Согласно собственному анализу NYT, из 30 генералов и адмиралов, руководивших театрами военных действий или специализированными операциями в начале 2023 года, почти все были уволены или пропали без вести.

Центральный военный совет КНР, в состав которого ранее входили до семи человек, сократился до двух членов — Си Цзиньпина и генерала Чжан Шэнминя. Все остальные ранее были уволены в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Увольнения затронули почти всю китайскую армию, в том числе ракетные войска и военно-морской флот.

