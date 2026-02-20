СМИ: чистки в китайской армии начались из-за мятежа Пригожина

Председатель КНР Си Цзиньпин начал новую волну чисток в китайской армии после того, как создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа в России, рассказали источники The Wall Street Journal.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег Мир 15 минут чтения

Собеседники издания, близкие к Коммунистической партии Китая, сообщили, что опыт Москвы стал «предостерегающим примером» для руководства КНР. Неспособность Кремля одержать победу сначала в Украине, а потом и над Пригожиным показала, что масштабная модернизация вооруженных сил не обязательно приводит к созданию грозной боевой силы.

Во время мятежа Пригожина Си Цзиньпин стал свидетелем того, как Владимир Путин «столкнулся с прямым вызовом своей власти — неудачным переворотом, организованным его некогда доверенным помощником», отметили источники WSJ. В тот момент председатель КНР, обеспокоенный коррупцией в стране, пришел к выводу, что для обеспечения обороны необходима не только техника, но и абсолютная политическая лояльность лидеру, говорится в материале.

Как ранее писало издание The New York Times, в 2023 году началась одна из наиболее масштабных чисток с начала правления Си. Под нее попало командование Народно-освободительной армии Китая. Согласно собственному анализу NYT, из 30 генералов и адмиралов, руководивших театрами военных действий или специализированными операциями в начале 2023 года, почти все были уволены или пропали без вести.

Я переехала в Португалию и счастлива В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя Общество 4 минуты чтения

Центральный военный совет КНР, в состав которого ранее входили до семи человек, сократился до двух членов — Си Цзиньпина и генерала Чжан Шэнминя. Все остальные ранее были уволены в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Увольнения затронули почти всю китайскую армию, в том числе ракетные войска и военно-морской флот.