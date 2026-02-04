СМИ: чистку в рядах высшего военного командования Китая связали с паранойей Си Цзиньпина

Американские чиновники и разведка пытаются разобраться в душевном состоянии председателя КНР Си Цзиньпина после неожиданного шага последнего — в конце января он уволил двух высокопоставленных военных, считавшихся его близкими соратниками. Об этом пишет The New York Times.

24 января министерство обороны Китая распространило заявление, в котором говорилось, что в отношении двух высокопоставленных военных — генерала Чжан Юся, и его соратника, генерала Лю Чжэньли — ведется расследование по обвинению в «серьезных нарушениях».

Это сообщение серьезно взволновало аналитиков, разведчиков и чиновников в США. Дело в том, что генерал Чжан один из самых заслуженных и уважаемых военных Китая, ветеран войн и, как считалось, близкий соратник Си Цзиньпина, пишет газета.

Источники издания среди бывших и нынешних американских чиновников говорят, что никаких очевидных причин для такого шага со стороны Си не наблюдается. В то же время они предположили, что председатель КНР мог начать чистку в рядах высшего военного командования страны из-за развившейся паранойи, либо в порядке защиты от реального политического вызова, либо искренне пытаясь бороться с коррупцией в армии.

При этом аналитики американского разведывательного сообщества склоняются к версии именно о паранойе. По их словам, заняв пост председателя КНР, Си с помощью чисток и так называемых антикоррупционных кампаний стал самым могущественным правителем Китая за последние десятилетия.

Одной из наиболее масштабных чисток с начала правления Си подверглось именно командование Народно-освободительной армии Китая. Согласно собственному анализу издания, из 30 генералов и адмиралов, руководивших театрами военных действий или специализированными операциями в начале 2023 года, почти все были уволены или пропали без вести.

Многие эксперты также считают версию о развившейся у председателя КНР паранойе наиболее вероятной. «Как автократ, ты должен быть параноиком. Ты постоянно подвергаешься риску. Все вокруг тебя постоянно лгут. Ты никогда не знаешь, кто по-настоящему лоялен, а кто лжет тебе», — сказал немецкий политолог, автор книги об ослаблении диктатур Марсель Дирсус. Он пояснил, что автократы часто рассматривают как наибольшую угрозу своей власти не протестующих или диссидентов, а людей из своего ближайшего окружения.

В свою очередь, бывший аналитик ЦРУ по Китаю Джон Калвер, комментируя поведение Си, отметил, что «паранойя — скорее черта его лидерства, чем недостаток». По словам эксперта, без нее нынешний председатель КНР «не продержался бы так долго и не сохранил бы такой авторитет, учитывая влиятельных старейшин и институты, которые он политически уничтожил».