Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву

2 минуты чтения 14:12 | Обновлено: 14:28
Владимир Путин создает информационные условия для возобновления ограниченного, поэтапного и принудительного призыва резервистов в 2026 году. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Подготовка к призыву резервистов подтверждается рядом последних решений российских властей. Так, 18 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект, который усилит превентивные меры против «искажения исторической правды» и «уклонения от обязанности защищать Отечество». По мнению аналитиков, документ, вероятно, направлен на то, чтобы дать Москве юридическое основание для преследования россиян, критикующих призыв резервистов.

Кроме того, в России недавно замедлили работу Telegram. В ISW считают, что такое решение является попыткой установить контроль над информационным пространством и ограничить критику российского правительства или военных действий.

«Путин, скорее всего, стремится нормализовать ограниченные, поэтапные призывы, чтобы поддерживать численность российской группировки в Украине, вместо проведения еще одного частичного призыва, как в сентябре 2022 года, или объявления всеобщей мобилизации. Цель этих ограниченных призывов — поддерживать уровень потерь и текущий темп наступательных операций, а не существенно наращивать силы, действующие на Украине», — говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики утверждают, что Кремль готовит условия для поэтапного принудительного призыва как минимум с октября 2025 года, когда российское правительство разрешило направлять резервистов в экспедиционные миссии за пределами страны без официального объявления мобилизации или военного положения.

Кроме того, в ноябре Путин подписал указ, позволяющий военкоматам проводить призыв круглогодично, а не только дважды в год. В декабре Путин подписал еще один указ, разрешающий обязательный призыв неопределенного числа неактивных резервистов для прохождения обязательных «военных сборов» в 2026 году. В ISW утверждают, что этот документ, вероятно, даст возможность Путину тайно призвать свой стратегический неактивный резерв.

«Путин готовится к новым принудительным призывам резервистов из положения слабости, так как Россия, вероятно, пытается компенсировать почти полное истощение дорогостоящей системы добровольного набора в 2026 году», — сообщается в документе ISW.

Таким образом, по мнению аналитиков, Путин продолжает искать баланс между «маслом и пушками»: необходимостью предотвращать недовольство населения, поддерживать темп наступательных операций России на поле боя и одновременно сохранять рабочую силу в гражданском и оборонном секторах «уже напряженной российской экономики».

Фото:Russia MOD via EYEPRESS / Reuters

