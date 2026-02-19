Мужчины объединились в онлайн-движение ради идеальной внешности

Идея о том, что внешность мужчины является главным фактором его успеха — в карьере, отношениях и социальном статусе, — стремительно набирает популярность в интернете. Об этом явлении в материале о 20-летнем стримере Брейдене Питерсе, известном как Clavicular, и сообществе «луксмаксеров» пишет The New York Times.

Луксмаксинг (от англ. looksmaxxing — «максимизация внешности») — это онлайн-движение, участники которого стремятся постоянно улучшать свою привлекательность и рассматривают физические параметры как ключ к жизненным достижениям. Внутри сообщества популярны измерения пропорций лица, обсуждение «генетической лотереи», а также деление мужчин на иерархические категории в зависимости от внешности. Помимо спорта и ухода за собой, сторонники движения обсуждают гормональную терапию, прием стероидов и пластические операции.

Clavicular считается одной из первых крупных медийных фигур этого направления. Свой псевдоним он взял от слова clavicle — «ключица». Стример подчеркивает ширину плеч и так называемую биакромиальную ширину (расстояние между плечевыми костями), которую считает важным показателем мужской привлекательности. Он регулярно демонстрирует расчеты пропорций лица и тела и называет своим эстетическим идеалом актера Мэтта Бомера, чьи черты считает наиболее гармоничными. Стример заявляет о намерении сделать операцию на челюсти и называет «вознесением» путь к улучшенной версии себя. По его словам, любое действие, повышающее привлекательность, оправдано.

Питерс начал принимать тестостерон еще подростком. По данным издания, он заказывал гормоны и стероиды через интернет, а позже обсуждал в профильных форумах операции и другие способы радикального изменения внешности. В 2024 году его отчислили из университета после того, как администрация получила сообщение о хранении запрещенных веществ в общежитии.

Сегодня Clavicular ведет многочасовые трансляции на стриминговой платформе Kick. Он устраивает прямые эфиры в общественных местах, публично оценивает внешность прохожих и проводит свидания с поклонницами в прямом эфире. Фрагменты его видео регулярно становятся вирусными в TikTok и X. По словам стримера, его доход превышает 100 тысяч долларов в месяц.

Популярность сопровождается скандалами. Питерса критиковали за использование расистской лексики и контакты с представителями правой маносферы. В декабре полиция Скоттсдейла задержала его за посещение бара по поддельному удостоверению личности. При нем обнаружили рецептурные препараты и стероиды. Однако позже прокуратура отказалась от преследования, сославшись на отсутствие перспектив обвинительного приговора.

Как отмечает The New York Times, феномен луксмаксинга отражает более широкий сдвиг в онлайн-культуре. Внешность все чаще рассматривается как главный ресурс мужчины и инструмент социального продвижения. Идея «бесконечного улучшения» из нишевых форумов постепенно выходит в мейнстрим, формируя новую модель мужской идентичности.

В конце декабря СМИ писали об инциденте с участием Брейдена Питерса. Прямо во время прямого эфира на платформе Kick он переехал незнакомого мужчину на автомобиле. Чтобы побыстрее сбросить пострадавшего с капота, популярный стример нажал педаль газа и продолжил свой путь.