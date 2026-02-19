Пропавшую на Валааме паломницу нашли мертвой в лесу

Пропавшую на Валааме 36-летнюю паломницу нашли мертвой. Тело Натальи Простаковой обнаружили в лесу на острове в Ладожском озере, сообщает издание «Екатеринбург онлайн».
Мать Простаковой рассказала журналистам, что о гибели дочери ей сообщили утром 19 февраля. По ее словам, обстоятельства произошедшего пока неизвестны, с ней должны связаться представители Следственного комитета. По информации близкого к силовикам телеграм-канала «Mash на Мойке», одной из приоритетных версий рассматривается самоубийство.
Простакова пропала 2 февраля. После службы в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре она ушла в неизвестном направлении и перестала выходить на связь. Камеры видеонаблюдения на территории острова ее не зафиксировали.
В поисках участвовали добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт», спасатели и монастырская братия. Суммарная протяженность пеших маршрутов, пройденных участниками поисков, составила около 470 километров. Зацепок долгое время не было, маршрут женщины оставался неизвестным.
По данным «Екатеринбург онлайн», Простакова приехала на Валаам около полугода назад. Ранее она жила в Екатеринбурге, у нее два высших образования, а работала она мастером по маникюру, в центре города у нее был собственный кабинет. Перед визитом на остров женщина пережила тяжелый разрыв с партнером.
Мать погибшей рассказала журналистам, что уговаривала дочь вернуться домой и начать новую жизнь. По ее словам, Наталья планировала уехать с острова в ноябре, затем — после Крещения, однако в феврале пропала.