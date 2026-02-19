EN
Криминал

Пропавшую на Валааме паломницу нашли мертвой в лесу

2 минуты чтения 16:28 | Обновлено: 16:29

Пропавшую на Валааме 36-летнюю паломницу нашли мертвой. Тело Натальи Простаковой обнаружили в лесу на острове в Ладожском озере, сообщает издание «Екатеринбург онлайн».

Мать Простаковой рассказала журналистам, что о гибели дочери ей сообщили утром 19 февраля. По ее словам, обстоятельства произошедшего пока неизвестны, с ней должны связаться представители Следственного комитета. По информации близкого к силовикам телеграм-канала «Mash на Мойке», одной из приоритетных версий рассматривается самоубийство.

Простакова пропала 2 февраля. После службы в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре она ушла в неизвестном направлении и перестала выходить на связь. Камеры видеонаблюдения на территории острова ее не зафиксировали.

В поисках участвовали добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт», спасатели и монастырская братия. Суммарная протяженность пеших маршрутов, пройденных участниками поисков, составила около 470 километров. Зацепок долгое время не было, маршрут женщины оставался неизвестным.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

По данным «Екатеринбург онлайн», Простакова приехала на Валаам около полугода назад. Ранее она жила в Екатеринбурге, у нее два высших образования, а работала она мастером по маникюру, в центре города у нее был собственный кабинет. Перед визитом на остров женщина пережила тяжелый разрыв с партнером.

Мать погибшей рассказала журналистам, что уговаривала дочь вернуться домой и начать новую жизнь. По ее словам, Наталья планировала уехать с острова в ноябре, затем — после Крещения, однако в феврале пропала.

