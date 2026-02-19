Один из богатейших россиян назвал отказ поддержать «Самолет» угрозой для экономики

Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал власти за отказ предоставить поддержку крупнейшему российскому застройщику «Самолет». Он убежден, что это решение нанесет удар по бюджету и экономике России.

«Кабальная банковская реструктуризация «Самолета» обернется миллиардными потерями для бюджета и экономики. Гораздо разумнее дать им 50 млрд рублей на три года в обмен на 25-30% доли. И не запускать цепную реакцию проблем, решение которых обойдется гораздо дороже», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

Он сравнил ситуацию с кризисом 2008 года. И отметил, что тогда рецессию можно было смягчить, если бы власти США не допустили банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers.

«Опыт прохождения кризисов уже накоплен, и есть возможность не наступать на грабли», — считает бизнесмен.

Дерипаска также сослался на публикацию в телеграм-канале Института экономики роста имени Столыпина, где высказывается аналогичная позиция. Там говорится, что правительство отказало «Самолету» в прямой поддержке, сочтя его финансовое положение некритическим. Эксперты назвали это решение рискованным. По их мнению, проблемы девелоперов сегодня связаны прежде всего с внешними факторами — длительной жесткой денежно-кредитной политикой и ужесточением условий кредитования. Они предупреждают, что отказ от поддержки может спровоцировать более масштабные последствия для банков и экономики в целом.

В институте считают, что государству следовало бы не отказывать, а проработать условия помощи. Например, усилить контроль за финансовыми потоками, потребовать дополнительные залоги и обязательства собственников. В противном случае возможен более негативный сценарий: банкротство компании, рост недостроенных объектов и проблемы у банков-кредиторов, что на фоне замедления экономики может усугубить ситуацию.

О том, что крупнейший застройщик России оказался на грани банкротства и обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит на 50 миллиардов рублей, стало известно в начале февраля. В письме гендиректора компании Анны Акиньшиной отмечалось, что акционеры готовы предоставить государству блокирующий пакет акций или более крупную долю для участия в управлении. В компании заявили, что поддержка позволит оптимизировать финансирование и избежать резкого роста цен на строящееся жилье. Однако власти отказали в предоставлении кредита.