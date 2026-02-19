EN
Экономика

Один из богатейших россиян назвал отказ поддержать «Самолет» угрозой для экономики

2 минуты чтения 17:56

Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал власти за отказ предоставить поддержку крупнейшему российскому застройщику «Самолет». Он убежден, что это решение нанесет удар по бюджету и экономике России.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

«Кабальная банковская реструктуризация «Самолета» обернется миллиардными потерями для бюджета и экономики. Гораздо разумнее дать им 50 млрд рублей на три года в обмен на 25-30% доли. И не запускать цепную реакцию проблем, решение которых обойдется гораздо дороже», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале. 

Он сравнил ситуацию с кризисом 2008 года. И отметил, что тогда рецессию можно было смягчить, если бы власти США не допустили банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers.

«Опыт прохождения кризисов уже накоплен, и есть возможность не наступать на грабли», — считает бизнесмен.

Дерипаска также сослался на публикацию в телеграм-канале Института экономики роста имени Столыпина, где высказывается аналогичная позиция. Там говорится, что правительство отказало «Самолету» в прямой поддержке, сочтя его финансовое положение некритическим. Эксперты назвали это решение рискованным. По их мнению, проблемы девелоперов сегодня связаны прежде всего с внешними факторами — длительной жесткой денежно-кредитной политикой и ужесточением условий кредитования. Они предупреждают, что отказ от поддержки может спровоцировать более масштабные последствия для банков и экономики в целом.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

В институте считают, что государству следовало бы не отказывать, а проработать условия помощи. Например, усилить контроль за финансовыми потоками, потребовать дополнительные залоги и обязательства собственников. В противном случае возможен более негативный сценарий: банкротство компании, рост недостроенных объектов и проблемы у банков-кредиторов, что на фоне замедления экономики может усугубить ситуацию.

О том, что крупнейший застройщик России оказался на грани банкротства и обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит на 50 миллиардов рублей, стало известно в начале февраля. В письме гендиректора компании Анны Акиньшиной отмечалось, что акционеры готовы предоставить государству блокирующий пакет акций или более крупную долю для участия в управлении. В компании заявили, что поддержка позволит оптимизировать финансирование и избежать резкого роста цен на строящееся жилье. Однако власти отказали в предоставлении кредита.

