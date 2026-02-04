Крупнейший застройщик России столкнулся с беспрецедентным кризисом

Крупнейший российский застройщик «Самолет» обратился в правительство с просьбой предоставить льготный кредит на 50 миллиардов рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Анны Акиньшиной в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

«С учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами, просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей на срок до трех лет», — говорится в письме.

Также Акиньшина отметила, что акционеры «Самолета» готовы предоставить блокирующий пакет акций или даже больше, чтобы правительство смогло участвовать в управлении компанией. После кризиса, как следует из письма, акционеры будут готовы выкупить свои акции по новой цене. Помимо этого, они смогут обеспечить дополнительное внешнее финансирование до десяти миллиардов рублей.

В «Самолете» РБК позже рассказали, что попросили поддержки от государства, чтобы оптимизировать фианансирование. Там отметили, что такие меры помогут избежать «кратной индексации цен» на строящееся жилье. В компании подчеркнули, что это — «нормальная рыночная практика для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий».

Ранее стало известно, что застройщик задерживает выдачу ключей почти на год и не торопится исправлять недочеты в уже сданном жилье, из-за чего многие россияне не могут въехать в новые квартиры.

Помимо этого, покупатели жаловались на некачественный ремонт: в квартирах текут крыши, появилась плесень, а живущие прямо на стройке рабочие якобы оставляют там свои фекалии. По мнению дольщиков, причиной задержек стал мораторий на взыскание штрафов с застройщиков за срыв сроков сдачи проектов.