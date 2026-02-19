Обвиняемый в расчленении россиянина назвал произошедшее случайностью

Двум гражданам России Ярославу Демидову и Дмитрию Маскалеву предъявили обвинения в Таиланде. Их подозревают в расчленении другого россиянина, 30-летнего владельца специализированного магазина каннабиса Михаила Емельянова, сообщает телеграм-канал Baza.

Во время судебного заседания, по данным канала, Маскалев частично признал вину и рассказал, что все произошло случайно. Однако мать убитого мужчины требует для подсудимых высшей меры наказания — смертной казни. Она видела на записях с камер видеонаблюдения, как подозреваемые поочередно вывозят части тела ее сына на скутере.

Маскалев объяснил, что убийство произошло по неосторожности. В особняке на острове Паттайя у него с Емельяновым началась ожесточенная ссора, которая затем переросла в драку. Как пишет Baza, Емельянова затащили в ванную комнату, где заживо расчленили, подвергнув мужчину пыткам.

Следствию удалось выяснить, что части тела убитого, его одежду и документы вместе с орудием убийства подозреваемые закопали в шести местах таиландского острова. Отследить их маршрут передвижения удалось благодаря камерам наружного наблюдения.

Во время судебного разбирательства, по данным телеграм-канала, Маскалев частично признал вину и принес извинения матери убитого. Однако женщина извинения не приняла и словам подозреваемого не поверила. Она заявила, что убийство и расчленение не могло быть случайностью.

Мать убитого представила суду скриншоты переписки с предполагаемыми похитителями. Они требовали в качестве выкупа 120 тысяч долларов — 9,1 миллиона рублей. Женщина смогла собрать нужную сумму, прилетела в Таиланд, но к этому моменту преступники перестали выходить на связь.