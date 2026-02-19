EN
Глава ФСБ рассказал о попытках договориться с Дуровым

2 минуты чтения 16:09

Федеральная служба безопасности не ведет никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым. Об этом глава ФСБ Александр Бортников заявил в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым. 

«Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к большому сожалению», — сказал Бортников.

По его словам, администрации мессенджера нужно «работать, а не биться за свободу слова», потому что «никто ее не нарушает», а любые ограничения вводятся для защиты интересов граждан.

«[Дуров] преследует свои корыстные интересы, которые реализуются большим количеством правонарушений, как детской преступности, террористических актов, диверсий. Такой подход является не чем иным, как попустительством к тому, что происходит», — уверен глава ФСБ.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

Ранее, комментируя замедление работы Telegram в России, глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что мессенджер «систематически и постоянно» нарушает требования федерального законодательства. По его словам, администрация мессенджера не удаляла запрещенный контент по требованию российских властей, а также не обеспечивала хранение на территории России переписки и голосовых звонков пользователей, доступ к которым, согласно судебным решениям, должен предоставляться российским силовикам.

Кроме того, Шадаев обвинил администрацию Telegram в предоставлении доступа к перепискам своих пользователей иностранным спецслужбам. Он утверждал, что данные, полученные иностранными спецслужбами в результате доступа к перепискам российских военных, впоследствие используются для противодействия российской армии на войне с Украиной.

Пресс-служба Telegram в ответ заявила, что эти обвинения являются «преднамеренной выдумкой», а также попыткой оправдать введенные ограничения на работу мессенджера и принуждение россиян к переходу в отечественный Max.

