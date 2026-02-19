Европейские разведки оценили шансы на заключение мира в Украине до конца года

Агентство Reuters пообщалось с пятью высокопоставленными европейскими разведчиками и попросило их оценить шансы на заключение мирной сделки по Украине до конца 2026 года.

Все пятеро собеседников издания сошлись во мнении, что Россия не стремится к быстрому завершению войны. При этом четверо из них заявили, что Россия использует переговоры в первую очередь для того, чтобы заключить с Вашингтоном бизнес сделки и добиться отмены санкций. Один из источников назвал переговоры в Женеве, завершившиеся накануне, «театрализованным представлением».

Один из разведчиков убежден, что Москва не ищет мира в Украине, но по-прежнему пытается добиться целей, которые ставила себе в начале вторжения в 2022 году. В числе этих целей, по его словам, отстранение от власти действующего украинского президента Владимира Зеленского и превращение Украины в нейтральную «буферную зону» между Россией и Западом.

Как отметил другой собеседник агентства, Россия не просто не хочет, но и не нуждается в скором заключении мира, а российская экономика не находится «на грани краха», как не раз утверждали некоторые комментаторы и политики.

При этом один из источников отметил, что даже территориальные уступки со стороны Киева, в виде согласия передать под контроль России ту часть Донецкой области, которую она не смогла захватить, не приведет к быстрому заключению мира. «Если россияне получат эти уступки, я думаю, это, возможно, станет началом реальных переговоров», — сказал он, добавив, что, добившись исполнения нынешних требований, Москва выдвинет новые.

Накануне в Женеве завершился очередной раунд переговоров России и Украины. По данным СМИ, главной темой обсуждения стало создание демилитаризованной зоны на востоке Украины, однако стороны так и не смогли договориться о том, кто будет ее контролировать.

Позже Зеленский назвал прошедшие переговоры «содержательными», добавив, что политические вопросы все еще «не проработаны достаточно».