СМИ назвали главную тему прошедших в Женеве мирных переговоров

2 минуты чтения 21:10

Идея создания демилитаризованной зоны в Украине рассматривается как один из возможных способов, благодаря которому стороны хотят добиться перемирия между Москвой и Киевом, сообщает The New York Times.

Источники, знакомые с ходом переговоров в Женеве, рассказали изданию, что на пути к созданию демилитаризованной зоны неотвеченным остается ключевой вопрос: кто именно будет контролировать эту территорию? Украина настаивает на размещении международных миротворческих сил, а Россия подобную идею отвергает.

Как пишет NYT, данное противоречие и стало камнем преткновения в ходе завершившегося третьего раунда переговоров между Россией, Украиной и США в швейцарском городе Женеве. Один из обсуждаемых вариантов — создание специальной гражданской администрации, в состав которой могут войти как украинские, так и российские представители. Она могла бы управлять демилитаризованной зоной после войны.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

Также во время переговоров стороны, по данным издания, обсуждали создание зоны свободной торговли на территории, расположенной между двумя армиями. Однако подобная задумка вызывает сомнений, так как большая часть промышленной инфраструктуры разрушена, а риск возобновления боевых действий остается высоким.

NYT отмечает, что стороны далеки от достижения окончательного соглашения, но тем не менее делегации стран находятся в активном поиске возможного компромисса.

По итогам двухдневных переговоров в Женеве президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что делегации достигли существенного прогресса на военном треке, но обсуждение политических вопросов было сложным.

