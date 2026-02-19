EN
Криминал

Младшего брата короля Великобритании арестовали по делу педофила Эпштейна

13:47

Британская полиция арестовала младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, лишенного титула принца, в рамках дела о злоупотреблении своим положением. Об этом рассказали Би-би-си и The Telegraph.

В полиции Темз-Вэлли сообщили об аресте мужчины из графства Норфолк «в возрасте около 60 лет». Имя подозреваемого там не раскрыли в соответствии с британским законодательством. Ведомство рассказало, что арестованный находится под стражей, параллельно по его адресам в графствах Беркшир и Норфолк проходят обыски.

«После тщательной оценки мы начали расследование этого заявления о неправомерных действиях при исполнении служебных обязанностей. Важно, чтобы мы защищали целостность и объективность нашего расследования. <…> Мы понимаем большой общественный интерес к этому делу и будем предоставлять обновленную информацию вовремя», — сказал помощник начальника полиции Оливер Райт.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

По данным Би-би-си и The Telegraph, полицейские машины прибыли в поместье Сандрингем, где живет Эндрю, около восьми утра по местному времени (11:00 по московскому времени). Сегодня брату короля Великобритании исполнилось 66 лет.

Как сообщил The Telegraph, полиция расследует обвинения против Эндрю, которые появились в документах по делу американского финансиста и педофила Джеффри Эпштейна. Британское ведомство заинтересовалось, в частности, утверждениями, что брат Карла III делился конфиденциальной информацией с педофилом, когда был торговым представителем Великобритании.

Эндрю лишили титула герцога Йоркского, обращений «Королевское Высочество» и воинских званий по решению короля Карла III осенью 2025 года. Такое решение было принято после выхода мемуаров Вирджинии Робертс. Перед своей смертью женщина рассказала, как в 16 лет устроилась массажисткой к Эпштейну и оказалась в секс-рабстве. По ее словам, финансист насиловал ее, продавал своим влиятельным друзьям, в том числе принцу Эндрю, и возил на частный остров, где заставлял участвовать в оргиях.

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
