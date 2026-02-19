Экс-президент Украины рассказал об ошибках Зеленского в переговорах с «агентом КГБ» Путиным

Действующий президент Украины Владимир Зеленский допустил несколько серьезных ошибок в ходе переговоров о мире с США и Россией. Об этом в интервью журналу Politico заявил бывший украинский президент Петр Порошенко, проигравший выборы Зеленскому в 2018 году.

Как отмечает издание, в своих оценках Порошенко, вероятно, опирался на собственный опыт переговоров с Москвой в бытность президентом Украины. Тогда Москва, Киев, а также ряд европейских стран подписали так называемые Минские соглашения, которые были призваны заморозить конфликт в Донбассе, но полностью провалились.

Говоря о нынешних переговорах, Порошенко подчеркнул две вещи — Путину никогда нельзя доверять, а в переговоры с ним можно вступать, только имея сильную позицию.

Зеленский, по словам украинского экс-президента, совершил ошибку, позволив втянуть себя в переговоры без участия европейских стран. Вместо этого он должен был настаивать на немедленном прекращении огня, убежден Порошенко.

«Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, ему следовало ограничиться требованием простого прекращения огня. Он не понимает Путина и не понимает Трампа. И у нас есть еще одна проблема: Трамп не понимает Путина. И это глобальная трагедия, и не только для Украины», — сказал он.

«Трамп думает, что Путин торгуется с ним и пытается добиться лучших условий мира. Это неправда. Путин не торгуется. У него совершенно другое понимание. Путин хочет восстановить Советский Союз. Путин хочет восстановить Российскую империю. В этом я не сомневаюсь. Путин мечтает о своем месте в истории. И неважно, какой ценой это обойдется в человеческих жизнях», — пояснил экс-президент.

Он также предупредил, что требование России о территориальных уступках в Донбассе и предложение вынести этот вопрос на референдум — уловка Кремля, призванная расколоть украинское общество. «Это российский сценарий. Помните, Путин — офицер КГБ. Он специалист в подобных делах», — напомнил Порошенко.

Он также подчеркнул, что Европа, как основной союзник Украины, имеет полное право участвовать в мирных переговорах. В то же время он добавил, что «без Трампа, без Америки невозможно достичь мирного соглашения». По словам Порошенко, США и ЕС могли бы исполнить роли «доброго» и «злого» полицейских в рамках контактов с Москвой.