Экономика

Тарифы ЖКХ рекордно вырастут в 2026 году

2 минуты чтения 11:33

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году будут проиндексированы дважды и вырастут заметно сильнее, чем в предыдущие годы. Это следует из утвержденного правительством документа, опубликованного на официальном портале.

Согласно документу, индексация пройдет с 1 января и с 1 октября. Первое повышение составит 1,7% и будет единым для всех регионов страны. Второе повышение окажется более значительным и дифференцированным по субъектам.

Во втором полугодии сильнее всего тарифы могут вырасти в Ставропольском крае, Дагестане, Тамбовской области, Тюменской области и Республике Северная Осетия. Там планка предельного повышения установлена на уровне от от 16,3% до 22%. Наименьший прирост ожидается в Республике Хакасия, Чукотском автономном округе, Республике Бурятия, Кировской и Сахалинской областях, где лимит на подорожание ДКУ установят в диапазоне от 8% до 9%.

Для крупных городов предельные показатели также различаются. В Москве с 1 октября тарифы могут повыситься на 15%, в Московской области — на 12,8%. В Санкт-Петербурге этот показатель составит 14,6%, а в Ленинградской области — 9,2%.

Разброс значений эксперты связывают с уровнем износа коммунальной инфраструктуры, масштабами региональных инвестиционных программ и так называемой низкой базой, когда тарифы ранее росли медленнее среднероссийского уровня. Итоговое повышение зависит от решений региональных властей и региональных энергетических комиссий, которые устанавливают стоимость отдельных ресурсов для каждого предприятия.

Дополнительно для ряда субъектов правительство ввело предельные отклонения, позволяющие муниципалитетам повышать тарифы сверх установленных уровней. Наибольшие значения отклонений предусмотрены для Ставропольского и Пермского краев, а также Орловской области — от 14,9% до 21,9%. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя отклонение установлено на нулевом уровне.

Предыдущее плановое повышение тарифов произошло 1 июля текущего года. Тогда жилищно-коммунальные услуги по стране подорожали в среднем на 11,9%. Для сравнения, в 2024 году рост составил в среднем 9,8%, а в 2023 году — 8,1%.

Ранее директор ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет» Марк Геллер заявил, что система ЖКХ в России изношена, а ее сети «вот-вот начнут рушиться». Он также отметил, что россияне платят за коммунальные услуги около 30-50% от их реальной стоимости. 

