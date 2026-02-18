Филолог предрек окончание «английского периода» в русском языке

Так называемый английский период для русского языка — это «не навсегда», заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов в подкасте «Юра, мы все узнали». По его словам, в ближайшем будущем в русском появятся заимствования из других языков.

«Был долгий период заимствований из тюркских языков — он закончился. Был долгий период заимствований из французского языка — тоже закончился. Будут заимствования из какого-то другого языка. Мы можем сейчас фантазировать: из арабского, китайского, откуда-нибудь еще», — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что появление новых заимствований в русском язык не станет следствием решений властей или принятия новых законов — изменения будут происходить естественным образом.

«В русский язык постоянно пытались влезть с разными законодательными инициативами. Но языку нельзя диктовать. В язык нельзя насильно слово вставить, из него нельзя ничего насильно вытащить. Это процессы, которые идут внутри самого языка, мы не можем ими управлять», — подчеркнул Пахомов.

В феврале 2023 года Госдума приняла закон, запрещающий использование иностранных слов, в частности, в фильмах, театральных постановках, материалах СМИ, а также рекламе и любых официальных документах.

В январе 2026 года Институт Русистики назвал самое популярное слово в русском языке. Им оказался заимствованный англицизм, который используется для выражения согласия, понимания или завершения диалога — «ок».