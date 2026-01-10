EN
Общество

Названо самое популярное слово в русском языке

2 минуты чтения 09:59

Институт Русистики определил самое популярное слово в русском языке, пишет РИА «Новости». Им оказался заимствованный англицизм, который используется для выражения согласия, понимания или завершения диалога.

«Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм – слово «ок»», — сообщили в Институте Русистики.

Отмечается, что популярность этого междометия связана с его информативностью и однозначностью. Кроме того, как сообщает Институт Русистики, в русском языке происходит стремление к краткости.

Ранее портал «Грамота.ру» представил рейтинг самых популярных слов 2025 года. Первое место в нем заняло слово «зумер», второе — «выгорание», третье — «ред-флаг».

Люди объели пингвинов
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
Мир6 минут чтения

Всего в шорт-лист вошли 12 слов, победителя определяли 469 филологов из 23 организаций 20 городов России. Сообщается, что «зумер» набрал 42% голосов, «выгорание» — 38%, «ред-флаг» — 37%, «промпт» — 36%. Пятое место заняло слово «пупупу», за которое проголосовали 29% экспертов.

«Слово «зумер» давно всем известно, но оно расширило свое значение, стало символическим ярлыком для молодого поколения. Мы наблюдаем рефлексию общества, попытки понять поколенческие черты, поэтому слово «зумер» связано с целым рядом новых слов и понятий. Кажется, нас зацепило не столько слово, сколько явление», — рассказала заместитель директора по научной работе, заведующей отделом лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева.  

Кембриджский словарь называл словом 2025 года прилагательное «парасоциальный». Этот термин описывает одностороннюю связь, которую человек ощущает с известной личностью, персонажем книги или фильма, либо с искусственным интеллектом.  

