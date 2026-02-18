EN
Криминал

Мужчина делал настоящие татуировки детям вместо временных

2 минуты чтения 18:34
Мужчина делал настоящие татуировки детям вместо временных

Мужчину приговорили к трем годам тюремного заключения за то, что он делал постоянные татуировки детям. Однако сам обвиненный был уверен, что во время сеанса наносил на детскую кожу временные рисунки, сообщает The Chronicle.

«Его утверждение о том, что небольшие рисунки потускнеют, оказалось ложью», — заявила во время вынесения приговора судья Сара Маллетт и назвала подсудимого «поразительно глупым».

По данным издания, 31-летний Патрик Коу трем маленьким детям сделал постоянные татуировки. При этом мужчина убеждал родителей, что рисунки скоро сотрутся, и на коже не останется никаких следов.

К тому же татуировщика не смутило, что во время сеанса дети жаловались на боль. Даже после того, как несколько родителей усомнились в его словах, он продолжал настаивать на том, что «небольшие рисунки» скоро сами смоются с кожи.

«Дети не хотели иметь постоянную татуировку. Теперь они отмечены постоянным напоминанием о вас. Это был невероятно глупый поступок, а также очень вредный», — приводит слова судьи Маллетт издание Би-би-си.

По данным СМИ, обвиняемый признал себя виновным по всем пунктам обвинения в жестоком обращении с детьми. При этом, как пишет Би-би-си, Коу использовал свой собственный домашний набор, чтобы делать татуировки детям. Поэтому детей отправили в больницу и назначили им профилактические антибиотики от гепатита В и столбняка.

В свою очередь, издание The Chronicle утверждает, что один ребенок перенес незначительную инфекцию и в настоящее время проходит курс лечения после травмирующего инцидента.

Фото:Northumbria Police

