Крупнейшего застройщика оставили без прямой финансовой поддержки

Правительство отказало крупнейшему российскому застройщику «Самолет» в предоставлении льготного кредита. Чиновники не согласились с тем, что компания столкнулось с беспрецедентным кризисом, сообщает «Коммерсантъ».

По словам источника издания, в правительстве не признали финансовое положение «Самолет» критическим. В связи с этим компания не получит от государства льготный кредит на 50 миллиардов рублей, который ранее просила.

Однако российские власти якобы обсуждают косвенные меры помощи. Соответствующее решение может быть принято, как пишет «Коммерсантъ», 20 февраля на совещании в Министерстве финансов России.

«Из говна и палок» Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии Экономика 12 минут чтения

«С учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами, просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей на срок до трех лет», — говорилось в письме застройщика в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Взамен акционеры «Самолета» готовы были предоставить блокирующий пакет акций компании. После прохождения кризиса, как следует из письма, акционеры будут готовы выкупить свои акции по новой цене.

В компании подчеркнули, что просьба о господдержке ради оптимизации финансирования — «нормальная рыночная практика для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий. Льготные кредиты, по мнению представителя «Самолета», помог бы избежать «кратной индексации цен» на строящееся жилье.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что «Самолет» точно не получит бюджетные деньги. Однако поддержка, по его словам, не обязательно должна заключаться в прямом финансировании.