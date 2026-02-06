EN
EN
Экономика

В Госдуме оценили шансы крупнейшего застройщика на получение денежной помощи от государства

2 минуты чтения 11:51

Крупнейший российский девелопер — компания «Самолет», обратившаяся несколькими днями ранее к правительству страны с просьбой о предоставлении господдержки, вряд ли получит ее в виде денежных вливаний. Такое мнение в эфире Радио РБК озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, что бюджетные деньги на этот процесс точно не будут запущены», — сказал он. В то же время депутат отметил, что помощь оказавшейся в кризисной ситуации компании может быть оказана другими способами, например, в виде разных вариантов реструктуризации, которые «могут осуществляться с помощью, например, ценных бумаг». «[Поддержка], она может быть не обязательно финансовая, а поддержка в проведении процедур, связанных с реструктуризацией долга», — пояснил Аксаков.

При этом депутат выразил уверенность в том, что решение для «Самолета» будет найдено. При этом он оговорился, что «важно, чтобы сама компания объективно попала в сложную ситуацию, а не по причине злоупотребления, каких-то нарушений законодательства».

4 февраля стало известно, что «Самолет» обратился к правительству России с просьбой о предоставлении льготного кредита в размере 50 миллиардов рублей. Как сообщалось, соответствующее письмо гендиректор компании Анна Акиньшина направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

«С учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами, просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 миллиардов рублей на срок до трех лет», — говорилось в нем.

Другой представитель Госдумы — заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету Виктор Селиверстов также усомнился в том, что «Самолет» получит от государства желаемую сумму. Он отметил, что сумма в 50 миллиардов рублей сравнима с бюджетом «небольшой области или республики». При этом, по словам депутата, нельзя «сказать, что существуют некие свободные деньги, которые можно просто так вот вытащить и отдать».

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

Селиверстова поддержала и зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, по словам которой бюджет сейчас «не в том положении», чтобы поддерживать бизнес, даже если речь идет о системно значимых компаниях.

«Конечно, с одной стороны, кажется, что государство не должно поддерживать частный бизнес. Кто умер, тот умер, и сам виноват», — сказала она. В то же время Разворотнева признала, что, если «Самолет» обанкротится, то защита его клиентов, оставшихся без жилья, ляжет на плечи государства.

