Кремль прокомментировал сообщения о «нереалистичной сделке» с США на триллионы долларов

2 минуты чтения 18:19 | Обновлено: 18:32

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал статью журнала The Economist, в которой говорилось, что Россия обещает США сделки с прибылью на сумму в 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций. Издание называло эту сумму «нереалистичной».

«Сохраняем свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США. Оно может быть действительно взаимовыгодным», — заявил Песков РБК.

В опубликованном в тот же день материале The Economist говорилось, что в обмен на снятие санкций переговорщики России предлагают США приобретение долей в российских энергетических проектах, создание data-центра на атомной энергии, строительство туннеля под Беринговым проливом, а также сделки по добыче редкоземельных металлов и нефти с газом в Арктике.

Ранее в Кремле действительно заявляли, что предлагают сотрудничество американским компаниям и заинтересованы в совместных с США проектах по добыче редкоземельных металлов. Однако, как отмечал журнал, сумма прибыли, о которой говорит российская сторона явно сильно завышена.

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

В октябре 2025 года спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал пост в соцсети X, в котором предложил построить под Беринговым проливом туннель между российским Дальним Востоком и американской Аляской.

«Представьте, что туннель “Путин — Трамп” соединяет Россию и США. <…> Давайте строить будущее вместе!» — написал Дмитриев говорилось в сообщении. При этом автор отметил в посте владельца,соцсети американского миллиардера Илона Маска.

