СМИ: Путин обещает США нереалистичную прибыль в обмен на снятие санкций

Для ведения переговоров с США об экономическом сотрудничестве Москва использовала собственные расчеты, из которых следует, что Вашингтон может получить 12 триллионов долларов прибыли. Условие — снятие санкций, пишет The Economist.

Ранее эту же сумму называл президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки. Журналисты отмечают, что предложенная Кремлем сумма выглядит нереалистичной, а уникальные преимущества России, продвигаемые Москвой в переговорах, может предложить и Китай.

Для оценки предложения Москвы Economist пообщался с десятками бывших чиновников, сотрудников разведки, руководителей энергетических компаний. Они отмечают, что преимуществом России могут стать дешевая энергия, важнейшие полезные ископаемые и живущие в стране 145 миллионов потребителей (эта цифра приводится The Economist без упоминания источника).

Однако сумма в шесть раз превышающая годовой ВВП России все равно выглядит сильно завышенной, а оптимисты вряд ли учитывают положение дел в современной России. По данным журналистов, ушедшие из России западные компании в ожидании снятия санкций уже провели встречи со своими бывшими российскими партнерами и изучили все сценарии снятия ограничений.

Возвращение компаний в Россию столкнется сразу с несколькими проблемами — невысокий уровень объемов продаж в России и перспектива конкуренции с китайскими игроками, которые за последние годы значительно расширили свое присутствие на российском рынке.

Однако проделанная подготовительная работа не отменяет факта того, что до 2022 года основной товарооборот России был сосредоточен на европейском, а не американском направлении. Но даже в 2021 году импорт не был близок к обещанным Трампу цифрам — 106 миллиардов долларов с ЕС против шести миллиардов с США.

Вероятно, Трамп и Путин могут заключить соглашение, которое даст преференции американским компаниям в том числе и в секторах, где часть прибыли делится между игроками, занимающимися обходом ограничений. Но эта сфера оценивается всего в 300 миллиардов долларов в год.

Однако Трампа больше интересуют мегапроекты, способные трансформировать устройство мировых рынков. К ним он относит возможность добычи ресурсов в Арктики и других северных регионах. В подготовленной российским Совбезом записке с предложениями к американской стороне утверждается, что обе стороны заработают много денег, а Путин и Трамп потенциально смогут претендовать на получение Нобелевской премии.

Однако даже если Трамп снимет санкции сам, убедит сделать это другие страны, а зарубежные компании вложатся в разработку российских ископаемых, то никто из этих игроков не сможет контролировать происходящие в России внутриполитические процессы.

В стране все еще сохраняется коррумпированность судов, «хищность» налоговых органов, а контракты и договоренности часто не исполняются. При этом информация о найденных ресурсах часто опирается на российские же данные, например, на заявления на «Роснефти», которая сама не сможет реализовать как инфраструктурные проекты, так и продажу добытого из-за нехватки кораблей и оборудования.

Журналисты отмечают, что если уровень импорта в Россию достигнет показателей 2021 года и 50% будет приходиться на США, то объем поставок достигнет 340 миллиардов долларов в год. Сумма же прибыли окажется еще меньше и будет значительно отличаться от суммы, обещанной Кремлем.

Если Трамп примет предложение Путина, то США зря прождут обещанной им прибыли, считает Economist. По мнению журналистов, рост экономики Москва может использовать для подготовки к новой агрессии и «вознаграждения» союзников, которые были с ней во время текущей.