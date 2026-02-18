СМИ узнали о готовности Путина воевать за Донбасс годами

Владимир Путин готов продолжать войну с Украиной до полного захвата Донбасса, даже если на это потребуется от полутора до двух лет. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники среди военных и сотрудников западных разведок.

По их словам, Путин уверен, что он выигрывает в этой войне. Он также убежден, что даже если на захват остающейся под контролем Украины части Донецкой области уйдет от 18 до 24 месяцев, каждый день боевых действий и каждая ночь, когда российские ракеты и дроны поражают энергетическую инфраструктуру и жилые дома, укрепляют его позиции, заявили собеседники газеты.

Ранее в интервью Axios президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ отвергнет мирное соглашение, которое предполагает односторонний вывод войск из восточной части Донецкой области и ее передачу России. По его словам, если вооруженные силы Украины в одностороннем порядке уйдут с территории Донбасса, как того требует Путин, «люди никогда этого не простят».

«Никогда они не простят меня, они не простят США. Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля», — сказал Зеленский.

Месть шахидок В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали Общество 21 минута чтения

Украинский лидер также отметил, что считает несправедливым, когда Трамп публично призывает пойти на территориальные уступки именно Украину, а не Россию. При этом Зеленский не отрицает, что на Украину, возможно, легче оказывать давление, чем на гораздо более крупную Россию.

18 февраля в Женеве завершились трехсторонние переговоры делегаций из России, Украины и США. Владимир Мединский, возглавлявший на встрече российскую делегацию, заявил, что «переговоры были тяжелыми, но деловыми». Новая встреча, по его словам, состоится в ближайшее время.

Первый день переговоров продлился шесть часов. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что они были «очень напряженными». Тем не менее в Киеве выразили надежду, что позиция Кремля во второй день встреч или на следующей сессии в марте станет более конструктивной, сообщил со ссылкой на украинский дипломатический источник журналист The Economist Оливер Кэрролл.