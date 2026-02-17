Чтобы позволить украинским гражданам проголосовать на референдуме за условия перемирия, Россия готова пойти на прекращение огня, но лишь на один день, вместо 60. Об этом в интервью Axios рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, США и Украина договорились, что любая мирная сделка должна быть одобрена украинским народом на референдуме. Если же вооруженные силы Украины в одностороннем порядке уйдут с территории Донбасса, как того требует Владимир Путин, «люди никогда этого не простят».

«Никогда они не простят… меня, они не простят США. Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля», — заявил Зеленский.

Натуральный садист Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее Криминал 13 минут чтения

Украинский лидер также добавил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер сообщили, что Россия якобы «искренне хочет положить конец» войне. Вместе с этим американская делегация предложила сделать территорию Донецкой области демилитаризированной «свободной экономической зоной», но не уточнила, кто сохранит над ней контроль.

Зеленский добавил, что считает несправедливым, когда президент США Дональд Трамп публично призывает к территориальным уступкам именно Украину, а не Россию. Возможно, это связано с тем, как предположил глава Киева, что на Украину, легче оказывать давление, чем на гораздо более крупную Россию.

«Я думаю, что если мы включим в документ пункт о том, что будем придерживаться существующей линии соприкосновения, то, я думаю, люди поддержат это на референдуме. Таково мое мнение», — заявил в интервью Зеленский.

Однако на данный момент после нескольких раундов переговоров стороны договорились, что если прекращение огня и состоится, то за его соблюдением будут наблюдать США при помощи дронов.

Ранее The Economist сообщил, что в украинской делегации, участвующей на трехсторонних переговорах с Россией и США в Женеве, появились разногласия относительно стратегии дальнейших действий. Одна часть выступает за скорейшее заключение мира, а другая якобы менее заинтересована в скором подписании мирного соглашения.