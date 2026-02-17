Shein обвинили в продаже оружия и секс-кукол с детскими чертами

Европейская комиссия объявила о начале официального расследования в отношении китайского онлайн-ритейлера Shein, сообщило издание The Guardian. Поводом стали подозрения в многочисленных нарушениях европейского законодательства, включая продажу секс-кукол с детскими чертами и оружия.

Расследование охватит три направления деятельности платформы. Помимо возможной продажи незаконной продукции, Еврокомиссия изучит «вызывающий зависимость» дизайн сервиса, включая бонусные программы, элементы геймификации и системы вознаграждений, которые, по мнению европейских властей, могут создавать риски для психического благополучия пользователей.

Отдельное внимание во время расследования будет уделено рекомендательным алгоритмам Shein, которые, как считают в ЕС, могут чрезмерно навязывать пользователям покупку товаров. В Еврокомиссии заявили, что существуют подозрения в том, что система платформы «не создана для предотвращения продажи незаконной продукции».

Кроме того, в ЕС считают, что рекомендательные системы Shein недостаточно прозрачны и могут не соответствовать требованиям Закона о цифровых услугах (DSA). По этим правилам, платформа должна предоставлять пользователям как минимум одну альтернативную систему рекомендаций, не основанную на профилировании. По итогам предварительной проверки в ЕС заявили, что компания лишь в общих чертах объяснила принципы работы своих алгоритмов.

В Shein заявили, что серьезно относятся к обязательствам по DSA и сотрудничают с Европейской комиссией и ирландским регулятором Coimisiún na Meán, который будет вести расследование. В компании подчеркнули, что инвестировали значительные средства в то, чтобы соответствовать требованиям европейского законодательства.

Расследование ЕС начато спустя несколько месяцев после того, как правительство Франции отказалось от идеи приостановить работу Shein на три месяца из-за обнаружения незаконных товаров на платформе. Французская проверка сосредоточена на законности реализуемой продукции, а не на системном подходе сервиса к продажам.

В ходе судебного заседания в Париже в декабре 2025 года представитель властей заявил, что Shein должна внедрить механизмы контроля, включая проверку возраста и фильтрацию контента, чтобы несовершеннолетние не могли получать доступ к порнографическим материалам. В ноябре французские власти угрожали приостановить деятельность компании на фоне скандала вокруг продажи секс-кукол с детскими чертами.