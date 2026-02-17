EN
Отсидевшему за смертельное ДТП Ефремову предложили главную роль в сериале

2 минуты чтения 16:40

Осужденный за гибель человека в аварии актер Михаил Ефремов, вышедший на свободу в 2025 году, сыграет главную роль в новом российском сериале. Об этом ТАСС сообщил режиссер проекта Сергей Кальварский.

По его словам, Ефремов сыграет положительного персонажа. «Проект в работе, все в порядке. Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца», — сказал режиссер.

62-летний актер Михаил Ефремов отбывал наказание в колонии за аварию, произошедшую летом 2020 года в центре Москвы. Находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, которой управлял 57-летний курьер Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров умер в больнице от полученных травм.

Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил к восьми годам лишения свободы. Позднее срок был сокращен до семи с половиной лет.

В апреле 2025 года актер вышел на свободу по решению Алексесеевского районного суда, который в марте удовлетворил его ходатайство об УДО. На заседании Ефремов заявил, что намерен «исключить алкоголь из своей жизни» и больше не садиться за руль. Он также выразил раскаяние и пообещал выплатить назначенные судом компенсации.

После освобождения адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил журналистам, что актер намерен вернутся к работе как только пройдет лечение. «Потому что он талантливый артист очень. Он любит свою профессию, он по ней сильно скучал. Он даже здесь, вы знаете, снимал фильмы короткие, насколько возможно было», — сказал адвокат.

Сам артист уже успел вернуться к работе в театре. В феврале он принял участие в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», где сыграл вместе с Анной Михалковой.

