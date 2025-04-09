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Общество

Михаил Ефремов вышел на свободу

2 минуты чтения 09:31 | Обновлено: 09:41

Осужденный ранее за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов вышел на свободу из исправительной колонии №4 в городе Алексеевке Белгородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката актера Юрия Падалко.

«Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву», — заявил адвокат.

По его словам, после лечения актер намерен вернутся к работе. «Потому что он талантливый артист очень. Он любит свою профессию, он по ней сильно скучал. Он даже здесь, вы знаете, снимал фильмы короткие, насколько возможно было», — рассказал Падалко журналистам.

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Ранее адвокат сообщал, что у Ефремова обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. «Я думаю, что сейчас в московских клиниках здоровье ему восстановят, окажут помощь, действительно, ту, которая необходима ему», — добавил Падалко. 

В марте 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении. Во время заседания актер пообещал «исключить алкоголь из своей жизни» и больше никогда не садиться за руль. Он также раскаялся и пообещал выплатил все компенсации, которые ему назначил суд.

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61-летний актер Михаил Ефремов отбывал наказание в колонии за смертельное ДТП, произошедшее в центре Москвы летом 2020 года. Находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Из-за аварии Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Суд в Москве признал актера виновным по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к восьми годам колонии. Позднее ему сократили срок заключения до семи с половиной лет.

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