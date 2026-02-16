СМИ: такси для зумеров может появиться в России

«Яндекс» планирует запустить отдельный сервис заказа такси для молодежи. Приложение под брендом Fasten может появиться уже в марте. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько источников на IT-рынке.

По их данным, новый сервис будет ориентирован на молодых пользователей в крупных городах. Для него разработают отдельную ценовую политику и позиционирование, а само приложение будет отличаться от других продуктов компании по визуальному стилю. В Fasten будет доступна только одна услуга — заказ поездки без интеграции с доставкой, арендой самокатов и другими функциями супераппа «Яндекс Go».

Эксперты связывают запуск нового сервиса с попыткой более точной сегментации аудитории. Сейчас «Яндекс» уже работает на рынке такси с несколькими продуктами — многофункциональным «Яндекс Go», Uber Russia и лоукост-сервисом «Везет». Fasten может стать четвертым брендом компании в этом сегменте.

Управляющий директор агентства Starlink Сергей Фаткин полагает, что идея связана с попыткой точнее настроить ценовое и маркетинговое позиционирование. По его словам, внутри крупного экосистемного продукта сложно гибко менять тарифную политику. Молодежь более чувствительна к стоимости поездок, а заметное удешевление может размыть восприятие основного бренда. Отдельное приложение дает возможность предложить более доступные условия и без рисков выстроить коммуникацию в ином стиле.

Заместитель главного управляющего директора NMi Group Алла Данилина отмечает, что такой шаг выглядит нетипично на фоне общего тренда на экосистемы, однако может быть экономически оправдан. По ее словам, новый бренд даст возможность привлекать менее платежеспособную аудиторию, не снижая маржинальность «Яндекс Go».

В то же время аналитики предупреждают о риске так называемой каннибализации. Если Fasten предложит более низкие цены или окажется удобнее существующих приложений, часть пользователей может перейти из «Яндекс Go» или «Везет», не обеспечив компании притока новой аудитории.

Ранее СМИ сообщали, что на российском рынке такси может появиться еще один влиятельный игрок — компания Wildberries. Маркетплейс якобы рассматривает возможность покупки «Ситимобил», чтобы на базе сервиса развивать собственное направление перевозок и конкурировать с «Яндексом».