Общество

СМИ: Wildberries решил бросить вызов «Яндекс.Такси»

2 минуты чтения 18:42

Крупнейший в России маркетплейс Wildberries хочет купить сервис такси «Ситимобил» и, таким образом, составить конкуренцию «Яндекс.Такси». Об этом пишет The Bell со ссылкой на двух источников на рынке.

По данным издания, условия сделки пока неизвестны. Также непонятно, как именно Wildberries будет конкурировать за российский рынок агрегаторов такси. 

Согласно данным Департамента транспорта Москвы, в 2024 году доля «Яндекса» среди подобных сервисов в столице оценивалась в 96%, тогда как в 2020 году она составляла 70%. В то же время доля «Ситимобила» на московском рынке в 2024 году составила всего 0,86%, тогда как в 2020 году она достигала 20%.

Как отмечает The Bell, после начала полномасштабной войны в Украине «Ситимобил» оказался в непростой ситуации. С 2019 года сервис такси, который тогда был серьезным конкурентом «Яндекс Такси», вошел в совместное предприятие «Сбера» и VK (тогда Mail.ru Group). Компании планировали совместными усилиями конкурировать с «Яндексом» на рынке городских сервисов.

Однако в конце 2021 года у VK сменились акционеры. Так, вместо Алишера Усманова пришли структуры Юрия Ковальчука. VK и «Сбер» прекратили совместное сотрудничество, интерес к «Ситимобил» практически исчез, и компания едва не прекратила работу во время переговоров о продаже бизнеса. В конечном итоге сервис был продан по частям владельцу «Грузовичкоф».

О намерении запустить конкурента «Яндекс Такси» в России Wildberries не скрывал. В августе в компанию пришел Анатолий Сморгонский, бывший руководитель российского Gett и российской дочерней компании китайского Bibi. В Wildberries он возглавил подразделение WB Taxi, которое уже тестирует сервис такси в Беларуси и планирует расширить деятельность на российский рынок.

Еще в марте издание «Челябинск онлайн» обратило внимание, что в российских городах массово распространяется реклама Wildberries и WB Drive, в которой приглашают на работу водителей грузовых и легковых авто.

