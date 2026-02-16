EN
Общество

Опрос показал зависимость зумеров от телефонов даже во время секса

2 минуты чтения 15:08

Молодые люди не расстаются с телефонами даже в интимной обстановке. Около 35% студентов признались, что хотя бы раз во время секса отправляли сообщения или проверяли социальные сети. Об этом пишет таблоид People со ссылкой на онлайн-опрос, в котором приняли участие 10 тысяч человек.

Среди респондентов нашлись и те, кто не только вступал в переписку и листал ленту во время секса, но и прерывал процесс для того, чтобы написать сообщение матери. О таких событиях в своей жизни рассказали 24 человека. 

При этом, несмотря на активное использование социальных сетей и приложений для общения, большинство студентов заявили, что познакомились со своим нынешним или последним партнером лично. Более 70% сообщили, что встретились офлайн — в университете, через друзей или в других ситуациях. Лишь 29% указали, что знакомство произошло онлайн.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись публикации о вреде «залипания» в телефон для романтических отношений. Так называемый фаббинг (соединение двух слов: phone – «телефон», и snubbing — «пренебрежительное отношение»), то есть поведение, когда человек постоянно отвлекается на экран гаджета, находясь рядом с партнером, подрывает эмоциональную связь и негативно сказывается на интимной жизни. А особенно губительной зависимость от смартфона может быть в самом начале отношений, отмечают эксперты.

Кроме того, представители поколения Z в целом занимаются сексом реже, чем их родители и даже бабушки с дедушками, показали последние исследования. Среди главных причин — экономические факторы и современный образ жизни. Юность зумеров пришлась на время пандемии коронавируса, а взрослая жизнь проходит на фоне постоянных тревог из-за новостей о войнах и кризисах. 

Социальные сети, по мнению исследователей, также повлияли на формат отношений. Они усилили гендерные споры и сделали более заметными идентичности вроде «аромантичный» или «демисексуальный», предполагающие ограниченное или отсутствующее сексуальное влечение.

