«Залипание» в телефоне признали угрозой сексуальным отношениям

Постоянное использование смартфона во время общения с партнером может подрывать эмоциональную связь и снижать уровень близости в отношениях. Выводы свежего исследования на эту тему комментирует колумнист The Times Шейн Уотсон.

Явление, известное как фаббинг (соединение двух слов: phone – «телефон», и snubbing — «пренебрежительное отношение») описывает поведение, при котором человек отвлекается на экран гаджета, находясь в компании партнера. Исследование, проведенное индийскими учеными, показало, что такая привычка негативно влияет на степень привязанности между людьми, снижает уровень взаимного внимания и крайне негативно сказывается на сексуальной жизни, говорится в публикации The Times.

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Автор статьи отмечает, что ранее фаббинг в основном связывали с невежливостью и рассеянностью. Однако новое исследование говорит о более разрушительном эффекте. Дело в том, что отсутствие зрительного контакта и разделенного внимания в паре может расшатать эмоциональные основы отношений и снизить их интимную составляющую.

«Как тонкая, но стойкая форма пренебрежения, фаббинг может снижать репродуктивные намерения, разрушая эмоциональную основу отношений», — пишет Уотсон, ссылаясь на выводы ученых.

По словам журналистки, к такому поведению менее чувствительно старшее поколение. Это связано с тем, что для людей, чьи отношения формировались до появления смартфонов, «залипание» в телефоне партнера — это скорее раздражитель, но не фактор разрушения связи. Однако для более молодых пар, особенно на начальных этапах отношений, фаббинг может быть очень опасен.

«Только представьте себе — у вас романтические выходные, вы лежите в постели в красивом кружевном белье, рядом ваш партнер, но вы оба просто листаете ленту соцсетей перед ужином. Это точно не сближает», — пишет Шейн Уотсон.

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Она уточняет, что фаббинг на самом деле проявляется в самых обыденных ситуациях: проверка уведомлений за ужином, переключение треков в приложении, беглый взгляд на мессенджер во время разговора. Все это — примеры того, как экран вытесняет живое внимание.

Автор советует вводить в паре правила: не использовать телефон за столом, в постели или во время разговора. При необходимости — объяснять, что именно вы делаете с телефоном, и стараться не прерывать визуальный контакт без причины.