EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые оценили эффект от интервального голодания

2 минуты чтения 13:43

Интервальное голодание не превосходит традиционные диеты по эффективности снижения веса и лишь незначительно отличается от полного отсутствия диеты. К такому выводу пришли авторы систематического обзора рандомизированных клинических исследований, подготовленного международной организацией Cochrane. Данные публикует The Guardian.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество11 минут чтения

Исследователи проанализировали данные 22 исследований с участием почти 2000 взрослых из Европы, Северной и Южной Америки, Китая и Австралии. В выборку вошли люди с избыточным весом и ожирением. Ученые сравнивали популярные виды интервального голодания (например, голодание через день, диету 5:2 с двумя «разгрузочными» днями в неделю, и питание только в определенные часы) с обычными диетами и с полным отсутствием каких-либо ограничений.

Анализ показал, что участники, практиковавшие интервальное голодание, теряли в среднем около 3% массы тела. При этом клинически значимым для улучшения здоровья врачи считают преодоление порога в 5%. Таким образом, результаты оказались сопоставимыми с эффектом обычных диет. Все включенные исследования были краткосрочными и оценивали изменения не более чем в течение 12 месяцев, уточняет издание.

Интервальное голодание часто связывают не только со снижением веса, но и с улучшением общего самочувствия, когнитивных функций и даже замедлением старения. Однако убедительных доказательств таких эффектов авторы обзора не обнаружили.

«Бухарестский вампир»
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
Криминал9 минут чтения

Профессор Берлинского института здоровья при Charité Майк Питцнер отметил, что если люди чувствуют себя лучше при таком режиме питания, он «не стал бы их останавливать». Однако, по его словам, эта и другие работы в этой области показывают отсутствие убедительных доказательств выраженных положительных эффектов, кроме возможной умеренной потери веса. «Наш организм эволюционировал в условиях постоянной нехватки пищи и хорошо переносит длительные периоды без нее, но это не означает, что мы начинаем работать лучше, когда запускаются эти эволюционно закрепленные механизмы», — добавил он.

Ранее в этом году ученые рассказали о том, сколько времени требуется для возвращения привычной массы человека после отмены популярных сегодня инъекций для похудения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца