Ученые оценили эффект от интервального голодания

Интервальное голодание не превосходит традиционные диеты по эффективности снижения веса и лишь незначительно отличается от полного отсутствия диеты. К такому выводу пришли авторы систематического обзора рандомизированных клинических исследований, подготовленного международной организацией Cochrane. Данные публикует The Guardian.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами Общество 11 минут чтения

Исследователи проанализировали данные 22 исследований с участием почти 2000 взрослых из Европы, Северной и Южной Америки, Китая и Австралии. В выборку вошли люди с избыточным весом и ожирением. Ученые сравнивали популярные виды интервального голодания (например, голодание через день, диету 5:2 с двумя «разгрузочными» днями в неделю, и питание только в определенные часы) с обычными диетами и с полным отсутствием каких-либо ограничений.

Анализ показал, что участники, практиковавшие интервальное голодание, теряли в среднем около 3% массы тела. При этом клинически значимым для улучшения здоровья врачи считают преодоление порога в 5%. Таким образом, результаты оказались сопоставимыми с эффектом обычных диет. Все включенные исследования были краткосрочными и оценивали изменения не более чем в течение 12 месяцев, уточняет издание.

Интервальное голодание часто связывают не только со снижением веса, но и с улучшением общего самочувствия, когнитивных функций и даже замедлением старения. Однако убедительных доказательств таких эффектов авторы обзора не обнаружили.

«Бухарестский вампир» Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь Криминал 9 минут чтения

Профессор Берлинского института здоровья при Charité Майк Питцнер отметил, что если люди чувствуют себя лучше при таком режиме питания, он «не стал бы их останавливать». Однако, по его словам, эта и другие работы в этой области показывают отсутствие убедительных доказательств выраженных положительных эффектов, кроме возможной умеренной потери веса. «Наш организм эволюционировал в условиях постоянной нехватки пищи и хорошо переносит длительные периоды без нее, но это не означает, что мы начинаем работать лучше, когда запускаются эти эволюционно закрепленные механизмы», — добавил он.

Ранее в этом году ученые рассказали о том, сколько времени требуется для возвращения привычной массы человека после отмены популярных сегодня инъекций для похудения.