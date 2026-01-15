EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые назвали сроки набора веса после отмены препаратов для похудения

2 минуты чтения 15:11

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что после отмены инъекций для похудения масса тела человека увеличивается быстрее, чем после прекращения диет и физических упражнений. Российские ученые подтвердили эти выводы «Коммерсанту» и предупредили, что ожирение можно контролировать, только изменив свой образ жизни.

Согласно исследованию британских ученых, люди с избыточным весом при использовании инъекций теряют примерно пятую часть от общей массы тела. Однако после отмены препаратов люди в среднем набирают по 800 граммов в месяц и через полтора года возвращаются к исходному весу. При этом после отмены препаратов люди ежемесячно набирали на 300 граммов больше, чем после окончания диет и физических нагрузок. 

«Разница в 0,3 килограмма в месяц в пользу спорта и здорового образа жизни подтверждает необходимость комплексного подхода к лечению, которого мы исторически придерживаемся. Требуются системные поведенческие изменения: коррекция питания, физическая активность, работа с психологией», — сообщили «Коммерсанту» в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии имени академика И.И. Дедова.

С этим согласилась и руководитель отделения эндокринологии Европейского медицинского центра Камиля Табеева. По ее словам, пациенты, которые сохраняют вес в течение пяти-десяти лет после окончания длительной терапии по снижению веса существуют, однако это те люди, которые изменили свой образ жизни и вовремя отреагировали на те или иные изменения.

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
Мир13 минут чтения

«Огромную роль играет физическая нагрузка. Если нет движения, активности и расхода энергии, то, конечно, это снижает шансы на поддержание веса»,— сказала Табеева.

Тем временем, в России продолжают увеличиваться продажи лекарств для снижения веса. По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2025 году на фоне снижения продажи препаратов предыдущих поколений, вырос спрос на лекарства нового поколения.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

Так, за первые 11 месяцев 2025 года общий объем продаж в категории новых препаратов превысил 5,4 миллиона упаковок на сумму 31,3 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом 2024 года натуральный объем их продаж вырос в 3,5 раза, а денежный — в 3,3 раза.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов утверждает, что на спрос препаратов нового поколения повлияли, в том числе, прекращение поставок «Оземпика» и появление местных аналогов, «которые оказались значительно дешевле и производились массово».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Названо самое популярное слово в русском языке
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Названо самое популярное слово в русском языке