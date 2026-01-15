Ученые назвали сроки набора веса после отмены препаратов для похудения

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что после отмены инъекций для похудения масса тела человека увеличивается быстрее, чем после прекращения диет и физических упражнений. Российские ученые подтвердили эти выводы «Коммерсанту» и предупредили, что ожирение можно контролировать, только изменив свой образ жизни.

Согласно исследованию британских ученых, люди с избыточным весом при использовании инъекций теряют примерно пятую часть от общей массы тела. Однако после отмены препаратов люди в среднем набирают по 800 граммов в месяц и через полтора года возвращаются к исходному весу. При этом после отмены препаратов люди ежемесячно набирали на 300 граммов больше, чем после окончания диет и физических нагрузок.

«Разница в 0,3 килограмма в месяц в пользу спорта и здорового образа жизни подтверждает необходимость комплексного подхода к лечению, которого мы исторически придерживаемся. Требуются системные поведенческие изменения: коррекция питания, физическая активность, работа с психологией», — сообщили «Коммерсанту» в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии имени академика И.И. Дедова.

С этим согласилась и руководитель отделения эндокринологии Европейского медицинского центра Камиля Табеева. По ее словам, пациенты, которые сохраняют вес в течение пяти-десяти лет после окончания длительной терапии по снижению веса существуют, однако это те люди, которые изменили свой образ жизни и вовремя отреагировали на те или иные изменения.

«Огромную роль играет физическая нагрузка. Если нет движения, активности и расхода энергии, то, конечно, это снижает шансы на поддержание веса»,— сказала Табеева.

Тем временем, в России продолжают увеличиваться продажи лекарств для снижения веса. По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2025 году на фоне снижения продажи препаратов предыдущих поколений, вырос спрос на лекарства нового поколения.

Так, за первые 11 месяцев 2025 года общий объем продаж в категории новых препаратов превысил 5,4 миллиона упаковок на сумму 31,3 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом 2024 года натуральный объем их продаж вырос в 3,5 раза, а денежный — в 3,3 раза.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов утверждает, что на спрос препаратов нового поколения повлияли, в том числе, прекращение поставок «Оземпика» и появление местных аналогов, «которые оказались значительно дешевле и производились массово».