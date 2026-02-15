EN
Зумеры массово возвращаются жить к родителям

2 минуты чтения 10:56 | Обновлено: 10:58

Представители поколения Z все чаще выбирают жизнь с родителями. Они возвращаются в родительский дом после попытки самостоятельной жизни или вовсе не пытаются покинуть его. Основные причины — рост стоимости аренды и несоразмерный доходам уровень расходов в крупных городах. Об этом пишет The Sunday Times.

По данным издания, в Британии сейчас 3,6 миллиона человек в возрасте от 20 до 34 лет живут с родителями, что примерно на 53% больше, чем 25 лет назад. В этой возрастной группе чаще с родителями остаются мужчины: 34% против 22% среди женщин. При этом доля 25–34-летних, проживающих с родителями, за последние два десятилетия выросла примерно на треть, отмечают аналитики Savills.

Похожие процессы фиксируются и в России. В соцсетях вирусятся ролики, в которых молодые люди честно и без стыда рассказывают о возвращении в родительский дом после неудачно попытки самостоятельной жизни в мегаполисе. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 38% россиян, рожденных в 2001 году и позже, продолжают жить с родителями. 

Одна из ключевых причин — стремительный рост стоимости аренды жилья. В Британии, как пишет The Sunday Times, с 2020 года средняя арендная плата увеличилась примерно на треть, тогда как доходы выпускников растут медленнее. По данным опроса Churchill Home Insurance, 30% взрослых, живущих с родителями, делают это из-за невозможности накопить на депозит для аренды или покупки жилья, еще 25% указывают на высокие ставки и необходимость сократить расходы.

На фоне этой тенденции родители все чаще адаптируют дома под совместное проживание с взрослыми детьми. Зафиксирован рост числа заказов на перепланировки: семьи достраивают этажи, углубляют подвалы, переоборудуют гаражи и хозяйственные постройки, создавая отдельные жилые зоны. По оценкам одного из архитектурных бюро, около 70% текущих проектов связаны с размещением взрослых детей.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что увеличение числа молодых людей, остающихся дома, влияет и на предложение жилья. Замедляется процесс так называемого «даунсайзинга», когда родители продают большие дома после отъезда детей. Это сокращает количество доступных семейных домов на рынке и дополнительно поддерживает высокий уровень цен.

Ранее россиянки оценили перспективы вступления в романтические отношения с мужчинами, которые по той или иной причине продолжают жить с родителями.

