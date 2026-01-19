Россиянки рассказали об отношении к живущим с родителями мужчинам

Большинство россиянок не готовы начинать отношения с мужчинами, которые в возрасте 30–40 лет продолжают жить с родителями. Об этом свидетельствуют результаты опроса провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Согласно исследованию, 70% женщин заявили, что скорее не стали бы вступать в отношения даже с симпатичным им мужчиной, если тот в зрелом возрасте по-прежнему живет с родителями. Лишь 16% опрошенных сообщили, что готовы рассматривать такие отношения.

Мужчины в этом вопросе оказались менее категоричны. Так, 41% респондентов не смущает, если женщина в возрасте 30–40 лет продолжает жить с родителями, тогда как 39% мужчин признались, что не стали бы вступать в отношения с такой женщиной.

Отдельный блок исследования был посвящен отношению к родительскому влиянию. Так, 73% опрошенных считают неприемлемой ситуацию, при которой взрослый мужчина постоянно следует советам матери по жизненным вопросам. Среди женщин такую модель поведения отвергли 80%, допустимой ее назвали лишь 15%. Среди мужчин оценка более лояльна: 65% считают это неприемлемым, 26% — допустимым.

В отношении женщин респонденты проявили большую терпимость. Более четверти опрошенных (27%) допустили, что взрослая женщина может следовать советам своей матери, хотя большинство (67%) все же считают такую модель поведения нежелательной.

Опрос ВЦИОМ также показал, что в среднем россияне начинают жить отдельно от родителей в 21 год. Этот же возраст респонденты назвали нормальным для отделения от родителей как для сыновей, так и для дочерей.

Комментируя результаты опроса, эксперт аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак отметила, что в российском обществе взросление по-прежнему происходит относительно рано, а требования к самостоятельности особенно строги в отношении мужчин. По ее словам, эмоциональная связь мужчин с матерями часто становится поводом для иронии, тогда как близость женщин с родителями воспринимается как социально приемлемая. При этом, как подчеркнула эксперт, «эту стигму активно воспроизводят сами женщины».