СМИ сообщили о провале инициативы Берлина по финансированию помощи Украине

Европейские лидеры вновь не смогли договориться о том, как финансировать военную помощь Украине. На полях Мюнхенской конференции не получила поддержки инициатива Берлина использовать свыше 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для закупки вооружений в США, сообщает Der Spiegel.

По данным издания, предложение обсуждалось на встрече союзников Украины с президентом Владимиром Зеленским. Однако против выступил прежде всего Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает, что замороженные активы должны в приоритетном порядке направляться на закупки вооружений европейского производства, а не американского.

Речь идет о средствах, входящих в общий объем замороженных российских активов. В декабре 2025 года страны ЕС приняли решение о бессрочной блокировке более 200 миллиардов евро, отказавшись от необходимости продлевать мораторий на них каждые шесть месяцев. Однако вопрос об использовании этих средств для финансирования помощи Украине по-прежнему остается спорным и вызывает разногласия внутри Евросоюза.

«Бухарестский вампир» Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь Криминал 9 минут чтения

Spiegel отмечает, что обсуждение финансирования происходило на фоне острого дефицита у Украины средств противовоздушной обороны. Выступая на конференции, Владимир Зеленский назвал нехватку ракет одной из самых критических проблем для страны. «Это одно из худших вещей, которые может услышать лидер государства во время войны — когда командующий ВВС говорит, что подразделения ПВО пусты», — заявил он. По словам президента, часть ракет Patriot, использованных для отражения недавних ударов, поступили всего за несколько дней до атаки.

Издание также обращает внимание на изменение риторики украинского президента по отношению к европейским партнерам. Месяцем ранее, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский резко критиковал ЕС, сравнив его с «салатом из больших и малых государств, приправленным врагами Европы», и даже с «ковриком» для ног. Тогда он связывал задержки поставок систем Patriot с просроченными платежами европейских стран.

Месть шахидок В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали Общество 21 минута чтения

В Мюнхене, по наблюдению Spiegel, Зеленский выбрал более сдержанный тон и сделал ставку на аргументацию с использованием цифр и графиков. При этом прямую критику он адресовал не европейским столицам, а прежнему руководству США, упомянув решения, принятые в Вашингтоне до начала полномасштабного вторжения России.

По данным журнала, механизм оплаты американских вооружений через европейских союзников по НАТО продолжает работать с перебоями. Ранее несколько стран ЕС отказывались финансировать дополнительные пакеты средств ПВО, что приводило к временным задержкам поставок. В результате вопрос о том, как именно распределять средства из замороженных российских активов и какие вооружения закупать на эти деньги, остается предметом споров внутри Евросоюза.